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https://uz.sputniknews.ru/20230422/uzbekskie-muzykanty-otpravyatsya-na-prestijnyy-konkurs-imeni-chaykovskogo--34171017.html
Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию
Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию
Конкурс пройдет летом в Москве и Санкт-Петербурге.
2023-04-22T11:43+0500
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культура
классическая музыка
россия
узбекистанцы
конкурс
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Музыканты из Узбекистана отправятся на XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского, передает пресс-служба мероприятия.Участники конкурса будут соревноваться между собой в категориях "Скрипка", "Виолончель", "Медные духовые инструменты", а также "Сольное пение", "Фортепиано" и "Деревянные духовые инструменты" – на них поступило больше всего заявок.Музыкальное соревнование будет проходить с 19 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге.Напомним, Пётр Ильич Чайковский – великий русский композитор, музыкальный критик, дирижер и педагог.Читайте также:
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узбекские музыканты отправятся на конкурс имени чайковского на xvii международный конкурс имени чайковского музыкальный конкурс классическая музыка узбеки в россии узбекистанцы на конкурсе новости культуры узбекистан новость
узбекские музыканты отправятся на конкурс имени чайковского на xvii международный конкурс имени чайковского музыкальный конкурс классическая музыка узбеки в россии узбекистанцы на конкурсе новости культуры узбекистан новость

Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию

11:43 22.04.2023 (обновлено: 11:44 22.04.2023)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗа фортепиано
За фортепиано - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2023
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Конкурс пройдет летом в двух российских городах – Москве и Санкт-Петербурге. Прием заявок окончен.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Музыканты из Узбекистана отправятся на XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского, передает пресс-служба мероприятия.

"Всего поступило 742 заявки из 41 страны, что доказывает востребованность нашего конкурса и масштаб наследия великого композитора, которого знают и исполняют везде",- отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Участники конкурса будут соревноваться между собой в категориях "Скрипка", "Виолончель", "Медные духовые инструменты", а также "Сольное пение", "Фортепиано" и "Деревянные духовые инструменты" – на них поступило больше всего заявок.
Музыкальное соревнование будет проходить с 19 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, Пётр Ильич Чайковский – великий русский композитор, музыкальный критик, дирижер и педагог.
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