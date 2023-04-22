https://uz.sputniknews.ru/20230422/uzbekskie-muzykanty-otpravyatsya-na-prestijnyy-konkurs-imeni-chaykovskogo--34171017.html

Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию

Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию

Конкурс пройдет летом в Москве и Санкт-Петербурге.

2023-04-22T11:43+0500

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культура

классическая музыка

россия

узбекистанцы

конкурс

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Музыканты из Узбекистана отправятся на XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского, передает пресс-служба мероприятия.Участники конкурса будут соревноваться между собой в категориях "Скрипка", "Виолончель", "Медные духовые инструменты", а также "Сольное пение", "Фортепиано" и "Деревянные духовые инструменты" – на них поступило больше всего заявок.Музыкальное соревнование будет проходить с 19 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге.Напомним, Пётр Ильич Чайковский – великий русский композитор, музыкальный критик, дирижер и педагог.Читайте также:

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узбекские музыканты отправятся на конкурс имени чайковского на xvii международный конкурс имени чайковского музыкальный конкурс классическая музыка узбеки в россии узбекистанцы на конкурсе новости культуры узбекистан новость