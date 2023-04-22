https://uz.sputniknews.ru/20230422/uzbekskie-muzykanty-otpravyatsya-na-prestijnyy-konkurs-imeni-chaykovskogo--34171017.html
Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию
Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию
Конкурс пройдет летом в Москве и Санкт-Петербурге.
2023-04-22T11:43+0500
2023-04-22T11:43+0500
2023-04-22T11:44+0500
культура
классическая музыка
россия
узбекистанцы
конкурс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/0c/19646506_0:182:2613:1652_1920x0_80_0_0_e03be5432b8508e896371a3588fb571e.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Музыканты из Узбекистана отправятся на XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского, передает пресс-служба мероприятия.Участники конкурса будут соревноваться между собой в категориях "Скрипка", "Виолончель", "Медные духовые инструменты", а также "Сольное пение", "Фортепиано" и "Деревянные духовые инструменты" – на них поступило больше всего заявок.Музыкальное соревнование будет проходить с 19 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге.Напомним, Пётр Ильич Чайковский – великий русский композитор, музыкальный критик, дирижер и педагог.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/0c/19646506_85:0:2529:1833_1920x0_80_0_0_5ad7fee70eca848bb63fc78603fd56eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекские музыканты отправятся на конкурс имени чайковского на xvii международный конкурс имени чайковского музыкальный конкурс классическая музыка узбеки в россии узбекистанцы на конкурсе новости культуры узбекистан новость
узбекские музыканты отправятся на конкурс имени чайковского на xvii международный конкурс имени чайковского музыкальный конкурс классическая музыка узбеки в россии узбекистанцы на конкурсе новости культуры узбекистан новость
Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию
11:43 22.04.2023 (обновлено: 11:44 22.04.2023)
Конкурс пройдет летом в двух российских городах – Москве и Санкт-Петербурге. Прием заявок окончен.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
Музыканты из Узбекистана отправятся на XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского, передает
пресс-служба мероприятия.
"Всего поступило 742 заявки из 41 страны, что доказывает востребованность нашего конкурса и масштаб наследия великого композитора, которого знают и исполняют везде",- отметила министр культуры России Ольга Любимова.
Участники конкурса будут соревноваться между собой в категориях "Скрипка", "Виолончель", "Медные духовые инструменты", а также "Сольное пение", "Фортепиано" и "Деревянные духовые инструменты" – на них поступило больше всего заявок.
Музыкальное соревнование будет проходить с 19 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, Пётр Ильич Чайковский – великий русский композитор, музыкальный критик, дирижер и педагог.