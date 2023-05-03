https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-fergana-yujnaya-koreya-investitsii-proyekt-texnopark-stroitelstvo-vstrecha-obsujdeniye-34580123.html
В Узбекистане построят южнокорейский промышленный технопарк
В Узбекистане построят южнокорейский промышленный технопарк
На территории малой промышленной зоны в Фергане компании из Южной Кореи наладят выпуск косметики, ювелирных изделий, автономных ламп освещения, кабелей, средств противопожарной защиты
2023-05-03T13:51+0500
2023-05-03T13:51+0500
2023-05-03T13:51+0500
узбекистан
фергана
южная корея
сеул
иностранные инвесторы
проект
промышленность
технопарк
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik . Вопросы реализации инвестпроекта по созданию промышленного технопарка корейских производителей обсудил хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров с группой бизнесменов из Южной Кореи, сообщает ИА “Дунё”.Ранее, во время визита узбекской делегации в Сеул, стороны подписали соответствующее Соглашение.Согласно ему, “Промышленный технопарк корейских производителей” создадут в малой промышленной зоне комплекса "Экогород" в Фергане.На ее территории разместят производственные предприятия южнокорейских компаний. Они будут выпускать косметику, ювелирные изделия, автономные лампы освещения, кабели, средства противопожарной защиты и другую продукцию. В свою очередь, южнокорейские бизнесмены сообщили, что уже получили достаточно информации о потенциале региона и готовы приступить к практической реализации проекта.Читайте также: Узбекистан и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере высшего образования
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узбекистан фергана южная корея сеул иностранные инвесторы проект промышленность технопарк экономика
узбекистан фергана южная корея сеул иностранные инвесторы проект промышленность технопарк экономика
В Узбекистане построят южнокорейский промышленный технопарк
На территории МПЗ в Фергане компании из Южной Кореи наладят выпуск косметики, ювелирных изделий, автономных ламп освещения, кабелей, средств противопожарной защиты.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik
. Вопросы реализации инвестпроекта по созданию промышленного технопарка корейских производителей обсудил хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров с группой бизнесменов из Южной Кореи, сообщает ИА “Дунё”
.
Ранее, во время визита узбекской делегации в Сеул, стороны подписали соответствующее Соглашение.
Согласно ему, “Промышленный технопарк корейских производителей” создадут в малой промышленной зоне комплекса "Экогород" в Фергане.
На ее территории разместят производственные предприятия южнокорейских компаний. Они будут выпускать косметику, ювелирные изделия, автономные лампы освещения, кабели, средства противопожарной защиты и другую продукцию.
В свою очередь, южнокорейские бизнесмены сообщили, что уже получили достаточно информации о потенциале региона и готовы приступить к практической реализации проекта.