https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-fergana-yujnaya-koreya-investitsii-proyekt-texnopark-stroitelstvo-vstrecha-obsujdeniye-34580123.html

В Узбекистане построят южнокорейский промышленный технопарк

В Узбекистане построят южнокорейский промышленный технопарк

На территории малой промышленной зоны в Фергане компании из Южной Кореи наладят выпуск косметики, ювелирных изделий, автономных ламп освещения, кабелей, средств противопожарной защиты

2023-05-03T13:51+0500

2023-05-03T13:51+0500

2023-05-03T13:51+0500

узбекистан

фергана

южная корея

сеул

иностранные инвесторы

проект

промышленность

технопарк

экономика

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik . Вопросы реализации инвестпроекта по созданию промышленного технопарка корейских производителей обсудил хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров с группой бизнесменов из Южной Кореи, сообщает ИА “Дунё”.Ранее, во время визита узбекской делегации в Сеул, стороны подписали соответствующее Соглашение.Согласно ему, “Промышленный технопарк корейских производителей” создадут в малой промышленной зоне комплекса "Экогород" в Фергане.На ее территории разместят производственные предприятия южнокорейских компаний. Они будут выпускать косметику, ювелирные изделия, автономные лампы освещения, кабели, средства противопожарной защиты и другую продукцию. В свою очередь, южнокорейские бизнесмены сообщили, что уже получили достаточно информации о потенциале региона и готовы приступить к практической реализации проекта.Читайте также: Узбекистан и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере высшего образования

узбекистан

фергана

южная корея

сеул

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