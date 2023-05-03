https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-judo-chm-katar-podgotovka-34578181.html
Когда сборная Узбекистана отправится на ЧМ по дзюдо
Когда сборная Узбекистана отправится на ЧМ по дзюдо
Завершающие тренировки узбекских спортсменов проходят в настоящее время в Самарканде и Ташкенте.
2023-05-03T12:14+0500
2023-05-03T12:14+0500
2023-05-03T13:32+0500
спорт
узбекистан
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сборная
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе пройдет 36-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. В чемпионате примут участие 18 дзюдоистов из Узбекистана. Завтра, 4 мая, сборная отправится в Доху. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Федерации дзюдо Узбекистана.На данный момент заявки на участие в главном соревновании года подали в общей сложности 669 дзюдоистов (348 мужчин, 321 женщина) из 99 стран 5-ти континентов мира.За победу в индивидуальном зачете в 14 весовых категориях (7 мужских, 7 женских) спортсмены будут бороться с 7 по 13 мая, а 14 мая определится команда-победитель состязаний.В мужских соревнованиях наибольшее количество участников зарегистрировано в категории до 90 кг (60 дзюдоистов), а среди женщин в категории до 70 кг (50 дзюдоисток).Наибольшее число участников из Европы (329) и меньше всего из Океании (11). Команды в полном составе — 18 атлетов — выставили Узбекистан, США, Франция, Италия, Казахстан, Япония, Монголия и Республика Корея. А сам Катар зарегистрировал 4-х дзюдоистов для участия в соревнованиях.Читайте также: В Ташкенте пройдет Кубок федерации по армрестлингу
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узбекистан сборная дзюдо чемпионат мира катар доха подготовка тренировки
узбекистан сборная дзюдо чемпионат мира катар доха подготовка тренировки
Когда сборная Узбекистана отправится на ЧМ по дзюдо
12:14 03.05.2023 (обновлено: 13:32 03.05.2023)
Завершающие тренировки узбекских спортсменов проходят в настоящее время в Самарканде и Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе пройдет 36-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. В чемпионате примут участие 18 дзюдоистов из Узбекистана. Завтра, 4 мая, сборная отправится в Доху. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik
пресс-секретарь Федерации дзюдо Узбекистана.
"Наша сборная готовилась к чемпионату мира поэтапно. Сначала наши дзюдоисты приняли участие в международном учебно-тренировочном сборе в городе Анталия Турции, а затем в тренировках в Чирчике и Ташкенте. После этого и мужская, и женская сборные продолжили подготовку на международных тренировках в знаменитом центре дзюдо Кодокан в Японии. Сейчас завершающие тренировки мужской команды проходят в Самарканде, а женской — в Ташкенте”, — сказал пресс-секретарь федерации Камолиддин Алимов.
На данный момент заявки на участие в главном соревновании года подали в общей сложности 669 дзюдоистов (348 мужчин, 321 женщина) из 99 стран 5-ти континентов мира.
За победу в индивидуальном зачете в 14 весовых категориях (7 мужских, 7 женских) спортсмены будут бороться с 7 по 13 мая, а 14 мая определится команда-победитель состязаний.
В мужских соревнованиях наибольшее количество участников зарегистрировано в категории до 90 кг (60 дзюдоистов), а среди женщин в категории до 70 кг (50 дзюдоисток).
Наибольшее число участников из Европы (329) и меньше всего из Океании (11). Команды в полном составе — 18 атлетов — выставили Узбекистан, США, Франция, Италия, Казахстан, Япония, Монголия и Республика Корея. А сам Катар зарегистрировал 4-х дзюдоистов для участия в соревнованиях.