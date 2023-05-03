https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-lgota-gorod-transport-karta-proyezd-besplatno-grajdanye-kategorii-34583339.html
В Узбекистане начали выдавать карты для бесплатного проезда
В Узбекистане начали выдавать карты для бесплатного проезда
С 1 мая по всей республике стартовала выдача льготных транспортных карт отдельным категориям граждан для бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте за исключением маршруток и такси. Раньше такие карты были доступны только жителям двух городов.
2023-05-03T15:57+0500
2023-05-03T15:57+0500
2023-05-03T15:57+0500
узбекистан
общественный транспорт
плата за проезд
льготы
граждане
общество
транспортная карта
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. С 1 мая 2023 года во всех регионах Узбекистана начали выдавать льготные транспортные карты, сообщает пресс-служба Минтранса.С 1 января они были доступны только жителям Ташкента и Самарканда.Карты дают право отдельным категориям граждан бесплатно пользоваться общественным транспортом, за исключением маршруток и такси.Кто может получить льготные транспортные карты:Для получения льготной транспортной карты нужно обратиться в министерство транспорта Каракалпакстана, управления транспорта областей и Ташкента либо оставить заявку на Едином портале интерактивных государственных услуг (my.gov.uz). После регистрации или авторизации на ЕПИГУ, а также отправления запроса, эту услугу окажут в течение 3-х рабочих дней.Читайте также: В Узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов
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узбекистан общественный транспорт плата за проезд льготы граждане транспортная карта общество
узбекистан общественный транспорт плата за проезд льготы граждане транспортная карта общество
В Узбекистане начали выдавать карты для бесплатного проезда
С 1 мая по всей республике стартовала выдача льготных транспортных карт отдельным категориям граждан для бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте, за исключением маршруток и такси. Раньше такие карты были доступны только жителям двух городов.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik
. С 1 мая 2023 года во всех регионах Узбекистана начали выдавать льготные транспортные карты, сообщает пресс-служба Минтранса
.
С 1 января они были доступны только жителям Ташкента и Самарканда.
Карты дают право отдельным категориям граждан бесплатно пользоваться общественным транспортом, за исключением маршруток и такси.
Кто может получить льготные транспортные карты:
участники и инвалиды войны 1941—1945 годов и лицо, сопровождающее в поездках инвалида войны I группы;
лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941—1945 годов;
граждане из числа бывших военнослужащих-интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане и на территории других стран;
военнослужащие действительной срочной военной службы и военнослужащие по контракту рядового и сержантского составов;
лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;
лица с инвалидностью — слепые и лица, сопровождающие их в поездках.
Для получения льготной транспортной карты нужно обратиться в министерство транспорта Каракалпакстана, управления транспорта областей и Ташкента либо оставить заявку на Едином портале интерактивных государственных услуг (my.gov.uz
). После регистрации или авторизации на ЕПИГУ, а также отправления запроса, эту услугу окажут в течение 3-х рабочих дней.