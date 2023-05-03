https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-lgota-gorod-transport-karta-proyezd-besplatno-grajdanye-kategorii-34583339.html

В Узбекистане начали выдавать карты для бесплатного проезда

В Узбекистане начали выдавать карты для бесплатного проезда

С 1 мая по всей республике стартовала выдача льготных транспортных карт отдельным категориям граждан для бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте за исключением маршруток и такси. Раньше такие карты были доступны только жителям двух городов.

2023-05-03T15:57+0500

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2023-05-03T15:57+0500

узбекистан

общественный транспорт

плата за проезд

льготы

граждане

общество

транспортная карта

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. С 1 мая 2023 года во всех регионах Узбекистана начали выдавать льготные транспортные карты, сообщает пресс-служба Минтранса.С 1 января они были доступны только жителям Ташкента и Самарканда.Карты дают право отдельным категориям граждан бесплатно пользоваться общественным транспортом, за исключением маршруток и такси.Кто может получить льготные транспортные карты:Для получения льготной транспортной карты нужно обратиться в министерство транспорта Каракалпакстана, управления транспорта областей и Ташкента либо оставить заявку на Едином портале интерактивных государственных услуг (my.gov.uz). После регистрации или авторизации на ЕПИГУ, а также отправления запроса, эту услугу окажут в течение 3-х рабочих дней.Читайте также: В Узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов

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