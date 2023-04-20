https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-uzbekistane-uprostili-poryadok-uplaty-administrativnyx-shtrafov-34120057.html
В Узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов
В Узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов
Граждане смогут отдать лишь 50% или 70% от необходимой суммы.
2023-04-20T13:07+0500
2023-04-20T13:07+0500
2023-04-20T13:26+0500
узбекистан
оплата
штраф
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал закон об упрощении оплаты административных штрафов для населения. С 1 мая лиц, добровольно уплативших 50% штрафа в течение 15 дней или 70% в течение 30 дней со дня вручения постановления, освободят от уплаты оставшейся суммы.Эта льгота не применяется при совершении следующих правонарушений:Планируется, что данный закон упростит нагрузку административных штрафов и систему их добровольной оплаты, а также обеспечит своевременное исполнение судебных актов.Читайте также:
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в узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов как оплатить штраф в узбекистане правила что нужно делать мирзиёев подписал закон новости новость законодательство административный штраф
в узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов как оплатить штраф в узбекистане правила что нужно делать мирзиёев подписал закон новости новость законодательство административный штраф
В Узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов
13:07 20.04.2023 (обновлено: 13:26 20.04.2023)
При добровольной оплате штрафов граждане смогут отдать лишь 50% или 70% от необходимой суммы.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал закон
об упрощении оплаты административных штрафов для населения.
С 1 мая лиц, добровольно уплативших 50% штрафа в течение 15 дней или 70% в течение 30 дней со дня вручения постановления, освободят от уплаты оставшейся суммы.
Эта льгота не применяется при совершении следующих правонарушений:
управление транспортным средством, маломерными судами в состоянии опьянения;
обжалование или протест на постановление о наложении штрафа;
повторное совершение одного и того же правонарушения в течение года после применения административного взыскания.
Планируется, что данный закон упростит нагрузку административных штрафов и систему их добровольной оплаты, а также обеспечит своевременное исполнение судебных актов.