https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-uzbekistane-uprostili-poryadok-uplaty-administrativnyx-shtrafov-34120057.html

В Узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов

В Узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов

Граждане смогут отдать лишь 50% или 70% от необходимой суммы.

2023-04-20T13:07+0500

2023-04-20T13:07+0500

2023-04-20T13:26+0500

узбекистан

оплата

штраф

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал закон об упрощении оплаты административных штрафов для населения. С 1 мая лиц, добровольно уплативших 50% штрафа в течение 15 дней или 70% в течение 30 дней со дня вручения постановления, освободят от уплаты оставшейся суммы.Эта льгота не применяется при совершении следующих правонарушений:Планируется, что данный закон упростит нагрузку административных штрафов и систему их добровольной оплаты, а также обеспечит своевременное исполнение судебных актов.Читайте также:

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в узбекистане упростили порядок уплаты административных штрафов как оплатить штраф в узбекистане правила что нужно делать мирзиёев подписал закон новости новость законодательство административный штраф