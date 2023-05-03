https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-sotrudnik-natsgvardiya-rasshireniye-polnomochiye-34582619.html

В Узбекистане сотрудникам Нацгвардии расширили полномочия

В Узбекистане сотрудникам Нацгвардии расширили полномочия

Теперь представители Нацгвардии могут рассматривать дела, составлять и направлять для рассмотрения в суд протоколы по некоторым административным правонарушениям.

2023-05-03T16:07+0500

2023-05-03T16:07+0500

2023-05-03T16:21+0500

узбекистан

нацгвардия

административное правонарушение

штраф

закон

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Расширение полномочий сотрудников Нацгвардии предусматривает Закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности". Документ рассмотрели и одобрили на очередном пленарном заседании верхней палаты парламента.Закон определяет предоставление дополнительных полномочий сотрудникам органов Национальной гвардии по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по таким административным правонарушениям, как мелкое хулиганство, ношение холодного оружия или предметов, которые могут использовать в качестве холодного оружия.При этом полномочия по рассмотрению этой категории дел сохраняются и у органов внутренних дел, которым в случае выявления правонарушения сотрудниками Нацгвардии предоставляется право наложения штрафа.Вместе с тем, в связи с внесением вышеуказанных изменений в Кодекс об административной ответственности органам Национальной гвардии по делам о нарушениях, посягающих на общественный порядок, предоставляется право на задержание лиц, совершивших правонарушения.Читайте также: Сенат Олий Мажлиса Узбекистана назвал дату проведения сорокового пленарного заседания

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