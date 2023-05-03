https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-sotrudnik-natsgvardiya-rasshireniye-polnomochiye-34582619.html
В Узбекистане сотрудникам Нацгвардии расширили полномочия
В Узбекистане сотрудникам Нацгвардии расширили полномочия
Теперь представители Нацгвардии могут рассматривать дела, составлять и направлять для рассмотрения в суд протоколы по некоторым административным правонарушениям.
2023-05-03T16:07+0500
2023-05-03T16:07+0500
2023-05-03T16:21+0500
узбекистан
нацгвардия
административное правонарушение
штраф
закон
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Расширение полномочий сотрудников Нацгвардии предусматривает Закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности". Документ рассмотрели и одобрили на очередном пленарном заседании верхней палаты парламента.Закон определяет предоставление дополнительных полномочий сотрудникам органов Национальной гвардии по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по таким административным правонарушениям, как мелкое хулиганство, ношение холодного оружия или предметов, которые могут использовать в качестве холодного оружия.При этом полномочия по рассмотрению этой категории дел сохраняются и у органов внутренних дел, которым в случае выявления правонарушения сотрудниками Нацгвардии предоставляется право наложения штрафа.Вместе с тем, в связи с внесением вышеуказанных изменений в Кодекс об административной ответственности органам Национальной гвардии по делам о нарушениях, посягающих на общественный порядок, предоставляется право на задержание лиц, совершивших правонарушения.Читайте также: Сенат Олий Мажлиса Узбекистана назвал дату проведения сорокового пленарного заседания
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узбекистан нацгвардия закон полномочия административное правонарушение сенат заседание рассмотрение дел протокол
узбекистан нацгвардия закон полномочия административное правонарушение сенат заседание рассмотрение дел протокол
В Узбекистане сотрудникам Нацгвардии расширили полномочия
16:07 03.05.2023 (обновлено: 16:21 03.05.2023)
Теперь представители Нацгвардии могут рассматривать дела, составлять и направлять для рассмотрения в суд протоколы по некоторым административным правонарушениям.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Расширение полномочий сотрудников Нацгвардии предусматривает Закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности". Документ рассмотрели и одобрили на очередном пленарном заседании верхней палаты парламента
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Закон определяет предоставление дополнительных полномочий сотрудникам органов Национальной гвардии по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по таким административным правонарушениям, как мелкое хулиганство, ношение холодного оружия или предметов, которые могут использовать в качестве холодного оружия.
"Подобные полномочия осуществляются и в случаях привлечения несовершеннолетнего к совершению административного правонарушения, антисоциальных действий, употребления алкоголя в общественных местах, подготовки, хранения или распространения материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, попрошайничества, незаконного участия в азартных играх и других играх, основанных на риске", — говорится в сообщении.
При этом полномочия по рассмотрению этой категории дел сохраняются и у органов внутренних дел, которым в случае выявления правонарушения сотрудниками Нацгвардии предоставляется право наложения штрафа.
"Устанавливается, что в целях обеспечения законности при рассмотрении дел об административных правонарушениях и предупреждения необоснованного привлечения к ответственности указанные законом начальники управлений (отделов) и их заместители вправе от имени органов Национальной гвардии рассматривать дела об административных правонарушениях и применять штрафные санкции", — подчеркивается в сообщении.
Вместе с тем, в связи с внесением вышеуказанных изменений в Кодекс об административной ответственности органам Национальной гвардии по делам о нарушениях, посягающих на общественный порядок, предоставляется право на задержание лиц, совершивших правонарушения.