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Сенат Олий Мажлиса Узбекистана назвал дату проведения сорокового пленарного заседания
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана назвал дату проведения сорокового пленарного заседания
Пленарное заседание планируют провести 3-4 мая в формате видеоконференцсвязи. 01.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-01T16:27+0500
2023-05-01T17:30+0500
узбекистан
сенат республики узбекистан
заседание
закон
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Сороковое пленарное заседание Сената начнет свою работу 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса, которое провела председатель Сената Танзила Нарбаева.На предстоящем пленарном заседании планируют обсудить ряд законов.Кроме того, обсудят законы "О ратификации Конвенции Международной организации труда № 148 о защите работников от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах (Женева, 20 июня 1977 года)" и "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области использования воздушного пространства и аэродромов воздушными судами государственной авиации при форс-мажорных обстоятельствах (Душанбе, 10 июня 2021 года)".Пленарное заседание планируют провести 3-4 мая текущего года в форме видеоконференцсвязи.Читайте также:
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узбекистан, сенат республики узбекистан, заседание, закон

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана назвал дату проведения сорокового пленарного заседания

16:27 01.05.2023 (обновлено: 17:30 01.05.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Камаловна Нарбаева на заседании сенаторов
Танзила Камаловна Нарбаева на заседании сенаторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Пленарное заседание планируют провести 3-4 мая в формате видеоконференцсвязи.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Сороковое пленарное заседание Сената начнет свою работу 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса, которое провела председатель Сената Танзила Нарбаева.
На предстоящем пленарном заседании планируют обсудить ряд законов.
"В их числе законы "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение неприкосновенности денежных средств на банковских счетах предпринимателей" и "О внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", — говорится в сообщении.
Кроме того, обсудят законы "О ратификации Конвенции Международной организации труда № 148 о защите работников от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах (Женева, 20 июня 1977 года)" и "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области использования воздушного пространства и аэродромов воздушными судами государственной авиации при форс-мажорных обстоятельствах (Душанбе, 10 июня 2021 года)".
Пленарное заседание планируют провести 3-4 мая текущего года в форме видеоконференцсвязи.
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