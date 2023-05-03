https://uz.sputniknews.ru/20230503/voda-kran-kachestvo-proverka-domashniye-usloviya-vkus-svet-zapax-osadok-34576580.html

Как самим проверить качество водопроводной воды

Как самим проверить качество водопроводной воды

Химик: на качество воды из-под крана указывают вкус, запах, цвет и наличие осадка.

2023-05-03T22:00+0500

2023-05-03T22:00+0500

2023-05-03T22:00+0500

вода

общество

здоровье

качество жизни

дом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/657/50/6575050_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f0de1a365699c8dfde81d0d938bfa091.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Марию Подзорову.Первое впечатление могут дать вкус, запах, цвет и наличие осадка.Ржавая вода обычно темная, а при ее отстаивании на дне стакана образуется осадок. Металлический привкус говорит об избытке железа, а темные пятна, которые остаются на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода.Если в воде высокая концентрация щелочи, это легко обнаружить с помощью алюминиевой посуды — пена в таком случае появится и без моющего средства.Наличие этих признаков — повод задуматься и принять соответствующие меры, так как употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем, заключила специалист.Читайте также: Менделеевская олимпиада стала центром притяжения химиков из разных стран

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вода дом качество жизни здоровье общество