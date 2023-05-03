https://uz.sputniknews.ru/20230503/voda-kran-kachestvo-proverka-domashniye-usloviya-vkus-svet-zapax-osadok-34576580.html
Как самим проверить качество водопроводной воды
Как самим проверить качество водопроводной воды
Химик: на качество воды из-под крана указывают вкус, запах, цвет и наличие осадка.
2023-05-03T22:00+0500
2023-05-03T22:00+0500
2023-05-03T22:00+0500
вода
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здоровье
качество жизни
дом
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Марию Подзорову.Первое впечатление могут дать вкус, запах, цвет и наличие осадка.Ржавая вода обычно темная, а при ее отстаивании на дне стакана образуется осадок. Металлический привкус говорит об избытке железа, а темные пятна, которые остаются на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода.Если в воде высокая концентрация щелочи, это легко обнаружить с помощью алюминиевой посуды — пена в таком случае появится и без моющего средства.Наличие этих признаков — повод задуматься и принять соответствующие меры, так как употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем, заключила специалист.Читайте также: Менделеевская олимпиада стала центром притяжения химиков из разных стран
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вода дом качество жизни здоровье общество
вода дом качество жизни здоровье общество
Как самим проверить качество водопроводной воды
Химик: на качество воды из-под крана указывают вкус, запах, цвет и наличие осадка.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Примерно оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи специальных лабораторий, сообщает РИА Новости
со ссылкой на старшего научного сотрудника кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Марию Подзорову.
Первое впечатление могут дать вкус, запах, цвет и наличие осадка.
"Вода не должна иметь постороннего или резкого запаха, например, хлорки", — сказала эксперт.
Ржавая вода обычно темная, а при ее отстаивании на дне стакана образуется осадок. Металлический привкус говорит об избытке железа, а темные пятна, которые остаются на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода.
Если в воде высокая концентрация щелочи, это легко обнаружить с помощью алюминиевой посуды — пена в таком случае появится и без моющего средства.
Наличие этих признаков — повод задуматься и принять соответствующие меры, так как употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем, заключила специалист.