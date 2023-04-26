https://uz.sputniknews.ru/20230426/mendeleevskaya-olimpiada-tsentr-prityajeniya-ximikov-iz-raznyx-stran-34259280.html

Менделеевская олимпиада стала центром притяжения химиков из разных стран

Менделеевская олимпиада стала центром притяжения химиков из разных стран

Победители национальной олимпиады школьников по химии Узбекистана встретятся с соперниками из более чем 20 стран мира на 57-й Международной Менделеевской... 26.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-26T08:03+0500

2023-04-26T08:03+0500

2023-04-26T10:29+0500

узбекистан

казахстан

олимпиада

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Какие страны лидировали в олимпиадах прошлых лет? Как складывается карьера победителей и призеров? Об этом рассказал сопредседатель оргкомитета ММО-57, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.— Александр Михайлович, команды каких стран в этом году примут участие в олимпиаде?— В этом году на Международную Менделеевскую олимпиаду заявились национальных сборные из 22 стран. Причем это как наши давние друзья — команды из Армении, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и многих других стран, традиционно принимающих участие в ММО, — так и новые участники. Например, впервые в этом году приезжает сборная Бразилии. Финансирование этой поездки взял на себя наш Фонд.— Какую роль играет фонд в организации олимпиады?— Проведение такого масштабного международного проекта — это очень серьезная и напряженная работа. В ней очень важна слаженность команды. На протяжении последних лет Фонд Андрея Мельниченко, наряду с Химическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, является соорганизатором Менделеевской олимпиады. Мы сообща решаем множество организационных вопросов, начиная от выбора даты и места проведения олимпиады — традиционно мы проводим ее в разных странах — и заканчивая вручением наград и проводами участников.При этом химфак полностью берет на себя методическое обеспечение ММО, а Фонд несет основную финансовую нагрузку. Хотя нужно отметить, что олимпиада всегда имеет серьезную поддержку и со стороны принимающей страны: это и работа с площадками для проведения мероприятий, и организация экскурсий, и помощь волонтеров, и многое другое.Вместе с тем хочу подчеркнуть, что мы категорически не вмешиваемся в работу жюри и методической комиссии. Судейство должно быть беспристрастным, справедливым и независимым. Такова наша принципиальная позиция.— Как стать участником олимпиады?— Надо победить в национальной химической олимпиаде, войти в сборную страны и в ее составе подать заявку на участие.— Какие награды ждут победителей? Какие перспективы открываются перед ними?— Победителей и призеров ждут бронзовые, серебряные и золотые медали, а также премия имени академика Валерия Васильевича Лунина, учрежденная Фондом Андрея Мельниченко, в размере 2 млн рублей. В этом году она будет вручена в четвертый раз. Дважды ее обладателями становились российские школьники, а один раз — школьник из Румынии. Кто победит в этом году — жизнь покажет.Помимо этого, конечно, мы надеемся, что в ближайшее время победители ММО из других стран смогут рассчитывать на льготы при поступлении в российские вузы. Обсуждение этой инициативы сейчас активно ведется как в профильных министерствах, так и в Государственной Думе.— Какие новшества ждут участников олимпиады в этом году?— В прошлом году, когда Менделеевская олимпиада проходила в Узбекистане, мы впервые развили до отдельного трека программы часть, связанную с обменом профессиональным опытом между преподавателями из разных стран. Это было очень продуктивно: были проведены презентации лучших практик химического образования в Европе и Азии, состоялось обсуждение как накопившихся проблем, так и нового опыта онлайн-обучения в рамках круглых столов. Надеемся, что в Казахстане профессиональные дискуссии выйдут на новый уровень.— Какие страны стабильно лидируют в финалах олимпиады в последние годы?— В числе лидеров, конечно, российские школьники, как и на Международной химической олимпиаде. Хорошие результаты показывают юные химики из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана — стран с сильными традициями советской химической школы. Активный рост результатов демонстрируют ребята из Израиля и Турции. Стабильно высокие показатели у школьников Венгрии и Китая.— Следите ли вы за достижениями участников и победителей Менделеевской олимпиады прошлых лет?— Мы ни за кем не следим, но со многими общаемся. Менделеевская олимпиада — это особая среда с уникальной атмосферой. Ее традиции были заложены много лет назад академиком Валерием Васильевичем Луниным, который, несмотря на свой академический статус, был простым в общении, открытым, остроумным и добрым. К таким людям всегда тянутся, в такую среду стремятся вернуться.Мы делаем все, чтобы человек, ставший участником Менделеевской олимпиады, хотел приехать к нам вновь и вновь, причем не только в статусе участника, но и в качестве члена жюри, руководителя команды или спикера. И нам это удается.Что же касается достижений, то обратите внимание, в любом статусе — это лучшие из лучших: лучшие школьники, лучшие олимпиадные тренеры, ведущие ученые-химики. Это, безусловно, люди, достигшие успеха в своей сфере.Читайте также: Вице-президент РАН: Менделеевская олимпиада улучшает преподавание химии

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