https://uz.sputniknews.ru/20230503/volodin-ataka-na-kreml-34597522.html

"Киевский режим необходимо признать террористической организацией" — Володин

"Киевский режим необходимо признать террористической организацией" — Володин

Владимир Зеленский встал в один ряд с другими международными террористами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

2023-05-03T19:34+0500

2023-05-03T19:34+0500

2023-05-03T19:34+0500

россия

вячеслав володин

теракт

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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Киевский режим необходимо признать террористической организацией. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя попытку ВСУ нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов.Нацистский режим на Украине сегодня не мене опасен, чем Аль-Каида* и ИГИЛ*, написал он.Прямыми соучастниками террористической деятельности стали западные политики, поставляющие Киеву оружие, считает спикер Госдумы. Поэтому никаких переговоров с режимом Владимира Зеленского быть не может, считает он.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Оба летательных аппарата уничтожены, никто не пострадал.* Запрещенные в России террористические организации.Читайте также: Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

россия

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