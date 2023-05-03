https://uz.sputniknews.ru/20230503/volodin-ataka-na-kreml-34597522.html
"Киевский режим необходимо признать террористической организацией" — Володин
"Киевский режим необходимо признать террористической организацией" — Володин
Владимир Зеленский встал в один ряд с другими международными террористами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2023-05-03T19:34+0500
2023-05-03T19:34+0500
2023-05-03T19:34+0500
россия
вячеслав володин
теракт
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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Киевский режим необходимо признать террористической организацией. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя попытку ВСУ нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов.Нацистский режим на Украине сегодня не мене опасен, чем Аль-Каида* и ИГИЛ*, написал он.Прямыми соучастниками террористической деятельности стали западные политики, поставляющие Киеву оружие, считает спикер Госдумы. Поэтому никаких переговоров с режимом Владимира Зеленского быть не может, считает он.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Оба летательных аппарата уничтожены, никто не пострадал.* Запрещенные в России террористические организации.Читайте также: Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
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россия спикер госдумы вячеслав володин атака на кремль теракт киев зеленский нацистский режим террористическая организация
россия спикер госдумы вячеслав володин атака на кремль теракт киев зеленский нацистский режим террористическая организация
"Киевский режим необходимо признать террористической организацией" — Володин
Владимир Зеленский встал в один ряд с другими международными террористами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Киевский режим необходимо признать террористической организацией.
Такое заявление сделал в своем Telegram-канале
спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя попытку ВСУ нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов.
"Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами", - написал он.
Нацистский режим на Украине сегодня не мене опасен, чем Аль-Каида* и ИГИЛ*, написал он.
"Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на Президента нашей страны", - говорится в сообщении Володина.
Прямыми соучастниками террористической деятельности стали западные политики, поставляющие Киеву оружие, считает спикер Госдумы. Поэтому никаких переговоров с режимом Владимира Зеленского быть не может, считает он.
"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", - заявил Володин.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Оба летательных аппарата уничтожены, никто не пострадал.
* Запрещенные в России террористические организации.