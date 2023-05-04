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https://uz.sputniknews.ru/20230504/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-34629576.html
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Спектакль Максима Аверина, фестиваль воздушных змеев и джазовые концерты. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-05-04T19:05+0500
2023-05-04T19:05+0500
узбекистан
ташкент
афиша на выходные
выходные
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Суббота, 6 маяМеждународный фестиваль анимацииМероприятие объединит аниматоров Центральной Азии, которые проведут встречи с профессионалами индустрии, поучаствуют в конкурсных показах и образовательных программах в рамках Tashkent International Animation Forum.Необходима предварительная регистрация: http://mocfest.uz/event/tiafВход свободныйМоноспектакль Максима Аверина "Научи меня жить"Российский актер представит на сцене Дворца искусств "Туркистон" спектакль, который покажет возможности артиста через диалог со зрителем.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 100 тыс. – 1 млн сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концерт Сабрины ШтаркеСлушателей ждет выступление суринамско-голландской певицы, которая представит концертную программу с авторскими песнями в стиле соул, фолк, R&amp;B и джаз.Время: 19.30Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйКубок федерации по армрестлингуУчастников ждет соревнование по армрестлингу на Кубок федерации. Принять участие смогут как мужчины, так и женщины, предоставив заявку, паспорт и медицинскую справку.Время: 10.00Место: ТРЦ CompassВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90-906-3208Фестиваль воздушных змеевУчастников фестиваля ждет запуск воздушных змеев, конкурсы, выступление артистов и аниматоров.Место: Amirsoy ResortВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71-200-2290Воскресенье, 7 маяЧемпионат по драг-рейсингуУчастников и зрителей ждут гонки со спринтерскими заездами на автополигоне "Южный".Для участия необходима регистрация по ссылке: https://t.me/uzplayercom.Время: 10.00Место: Автополигон "Южный"Стоимость билетов: 30 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−753−1443Концерт группы Jazz MaqomСлушателей ждет живой концерт под открытым небом от трио Jazz Maqom, основателем которого стал узбекистанец Асрор Исаходжаев. Музыканты объединят в своих композициях джаз и традиционные узбекские макомы.Время: 19.30Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйКонцерт Тони МомреллаСлушателей ждет концертная программа под открытым небом. Тони Момрелл исполняет джаз и ритм-энд-блюз уже более 20 лет, и за это время он выступил с Селин Дион, Уитни Хьюстон, Андреа Бочелли и другими известными исполнителями.Время: 20.00Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйКонцерт в парке AshxobodПосетителей ждет выступление группы Benom, а также конкурсная программа и призы.Время: 19.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость входа: 5-10 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−637−3888Интерактивное шоу для детейМалышей ждет шоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота". А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билета: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805
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узбекистан ташкент мероприятия на выходных куда сходить афиша с детьми чем развлечь ребенка концерт детское шоу джаз фестиваль анимации моноспектакль максим аверин научи меня жить сабрина штарке кубок федерации армрестлинг фестиваль воздушных змеев драг-рейсинг jazz maqom тони момрелл
узбекистан ташкент мероприятия на выходных куда сходить афиша с детьми чем развлечь ребенка концерт детское шоу джаз фестиваль анимации моноспектакль максим аверин научи меня жить сабрина штарке кубок федерации армрестлинг фестиваль воздушных змеев драг-рейсинг jazz maqom тони момрелл

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

19:05 04.05.2023
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗапуск воздушных змеев
Запуск воздушных змеев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
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Спектакль Максима Аверина, фестиваль воздушных змеев и джазовые концерты. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 6 мая

Международный фестиваль анимации
Мероприятие объединит аниматоров Центральной Азии, которые проведут встречи с профессионалами индустрии, поучаствуют в конкурсных показах и образовательных программах в рамках Tashkent International Animation Forum.
Необходима предварительная регистрация: http://mocfest.uz/event/tiaf
Вход свободный
Моноспектакль Максима Аверина "Научи меня жить"
Российский актер представит на сцене Дворца искусств "Туркистон" спектакль, который покажет возможности артиста через диалог со зрителем.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 100 тыс. – 1 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Концерт Сабрины Штарке
Слушателей ждет выступление суринамско-голландской певицы, которая представит концертную программу с авторскими песнями в стиле соул, фолк, R&B и джаз.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Кубок федерации по армрестлингу
Участников ждет соревнование по армрестлингу на Кубок федерации. Принять участие смогут как мужчины, так и женщины, предоставив заявку, паспорт и медицинскую справку.
Время: 10.00
Место: ТРЦ Compass
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90-906-3208
Фестиваль воздушных змеев
Участников фестиваля ждет запуск воздушных змеев, конкурсы, выступление артистов и аниматоров.
Место: Amirsoy Resort
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71-200-2290

Воскресенье, 7 мая

Чемпионат по драг-рейсингу
Участников и зрителей ждут гонки со спринтерскими заездами на автополигоне "Южный".
Для участия необходима регистрация по ссылке: https://t.me/uzplayercom.
Время: 10.00
Место: Автополигон "Южный"
Стоимость билетов: 30 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−753−1443
Концерт группы Jazz Maqom
Слушателей ждет живой концерт под открытым небом от трио Jazz Maqom, основателем которого стал узбекистанец Асрор Исаходжаев. Музыканты объединят в своих композициях джаз и традиционные узбекские макомы.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Концерт Тони Момрелла
Слушателей ждет концертная программа под открытым небом. Тони Момрелл исполняет джаз и ритм-энд-блюз уже более 20 лет, и за это время он выступил с Селин Дион, Уитни Хьюстон, Андреа Бочелли и другими известными исполнителями.
Время: 20.00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Концерт в парке Ashxobod
Посетителей ждет выступление группы Benom, а также конкурсная программа и призы.
Время: 19.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 5-10 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−637−3888
Интерактивное шоу для детей
Малышей ждет шоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота". А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билета: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
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