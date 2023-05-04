Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
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Спектакль Максима Аверина, фестиваль воздушных змеев и джазовые концерты. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 6 мая
Международный фестиваль анимации
Мероприятие объединит аниматоров Центральной Азии, которые проведут встречи с профессионалами индустрии, поучаствуют в конкурсных показах и образовательных программах в рамках Tashkent International Animation Forum.
Необходима предварительная регистрация: http://mocfest.uz/event/tiaf
Вход свободный
Мероприятие объединит аниматоров Центральной Азии, которые проведут встречи с профессионалами индустрии, поучаствуют в конкурсных показах и образовательных программах в рамках Tashkent International Animation Forum.
Необходима предварительная регистрация: http://mocfest.uz/event/tiaf
Вход свободный
Моноспектакль Максима Аверина "Научи меня жить"
Российский актер представит на сцене Дворца искусств "Туркистон" спектакль, который покажет возможности артиста через диалог со зрителем.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 100 тыс. – 1 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Российский актер представит на сцене Дворца искусств "Туркистон" спектакль, который покажет возможности артиста через диалог со зрителем.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 100 тыс. – 1 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Концерт Сабрины Штарке
Слушателей ждет выступление суринамско-голландской певицы, которая представит концертную программу с авторскими песнями в стиле соул, фолк, R&B и джаз.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Слушателей ждет выступление суринамско-голландской певицы, которая представит концертную программу с авторскими песнями в стиле соул, фолк, R&B и джаз.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Кубок федерации по армрестлингу
Участников ждет соревнование по армрестлингу на Кубок федерации. Принять участие смогут как мужчины, так и женщины, предоставив заявку, паспорт и медицинскую справку.
Время: 10.00
Место: ТРЦ Compass
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90-906-3208
Участников ждет соревнование по армрестлингу на Кубок федерации. Принять участие смогут как мужчины, так и женщины, предоставив заявку, паспорт и медицинскую справку.
Время: 10.00
Место: ТРЦ Compass
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90-906-3208
Фестиваль воздушных змеев
Участников фестиваля ждет запуск воздушных змеев, конкурсы, выступление артистов и аниматоров.
Место: Amirsoy Resort
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71-200-2290
Участников фестиваля ждет запуск воздушных змеев, конкурсы, выступление артистов и аниматоров.
Место: Amirsoy Resort
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71-200-2290
Воскресенье, 7 мая
Чемпионат по драг-рейсингу
Участников и зрителей ждут гонки со спринтерскими заездами на автополигоне "Южный".
Для участия необходима регистрация по ссылке: https://t.me/uzplayercom.
Время: 10.00
Место: Автополигон "Южный"
Стоимость билетов: 30 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−753−1443
Участников и зрителей ждут гонки со спринтерскими заездами на автополигоне "Южный".
Для участия необходима регистрация по ссылке: https://t.me/uzplayercom.
Время: 10.00
Место: Автополигон "Южный"
Стоимость билетов: 30 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−753−1443
Концерт группы Jazz Maqom
Слушателей ждет живой концерт под открытым небом от трио Jazz Maqom, основателем которого стал узбекистанец Асрор Исаходжаев. Музыканты объединят в своих композициях джаз и традиционные узбекские макомы.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Слушателей ждет живой концерт под открытым небом от трио Jazz Maqom, основателем которого стал узбекистанец Асрор Исаходжаев. Музыканты объединят в своих композициях джаз и традиционные узбекские макомы.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Концерт Тони Момрелла
Слушателей ждет концертная программа под открытым небом. Тони Момрелл исполняет джаз и ритм-энд-блюз уже более 20 лет, и за это время он выступил с Селин Дион, Уитни Хьюстон, Андреа Бочелли и другими известными исполнителями.
Время: 20.00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Слушателей ждет концертная программа под открытым небом. Тони Момрелл исполняет джаз и ритм-энд-блюз уже более 20 лет, и за это время он выступил с Селин Дион, Уитни Хьюстон, Андреа Бочелли и другими известными исполнителями.
Время: 20.00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Концерт в парке Ashxobod
Посетителей ждет выступление группы Benom, а также конкурсная программа и призы.
Время: 19.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 5-10 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−637−3888
Посетителей ждет выступление группы Benom, а также конкурсная программа и призы.
Время: 19.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 5-10 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−637−3888
Интерактивное шоу для детей
Малышей ждет шоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота". А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билета: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Малышей ждет шоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота". А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билета: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805