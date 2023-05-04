https://uz.sputniknews.ru/20230504/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-34629576.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Спектакль Максима Аверина, фестиваль воздушных змеев и джазовые концерты. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-05-04T19:05+0500

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2023-05-04T19:05+0500

узбекистан

ташкент

афиша на выходные

выходные

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Суббота, 6 маяМеждународный фестиваль анимацииМероприятие объединит аниматоров Центральной Азии, которые проведут встречи с профессионалами индустрии, поучаствуют в конкурсных показах и образовательных программах в рамках Tashkent International Animation Forum.Необходима предварительная регистрация: http://mocfest.uz/event/tiafВход свободныйМоноспектакль Максима Аверина "Научи меня жить"Российский актер представит на сцене Дворца искусств "Туркистон" спектакль, который покажет возможности артиста через диалог со зрителем.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 100 тыс. – 1 млн сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концерт Сабрины ШтаркеСлушателей ждет выступление суринамско-голландской певицы, которая представит концертную программу с авторскими песнями в стиле соул, фолк, R&B и джаз.Время: 19.30Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйКубок федерации по армрестлингуУчастников ждет соревнование по армрестлингу на Кубок федерации. Принять участие смогут как мужчины, так и женщины, предоставив заявку, паспорт и медицинскую справку.Время: 10.00Место: ТРЦ CompassВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90-906-3208Фестиваль воздушных змеевУчастников фестиваля ждет запуск воздушных змеев, конкурсы, выступление артистов и аниматоров.Место: Amirsoy ResortВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71-200-2290Воскресенье, 7 маяЧемпионат по драг-рейсингуУчастников и зрителей ждут гонки со спринтерскими заездами на автополигоне "Южный".Для участия необходима регистрация по ссылке: https://t.me/uzplayercom.Время: 10.00Место: Автополигон "Южный"Стоимость билетов: 30 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−753−1443Концерт группы Jazz MaqomСлушателей ждет живой концерт под открытым небом от трио Jazz Maqom, основателем которого стал узбекистанец Асрор Исаходжаев. Музыканты объединят в своих композициях джаз и традиционные узбекские макомы.Время: 19.30Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйКонцерт Тони МомреллаСлушателей ждет концертная программа под открытым небом. Тони Момрелл исполняет джаз и ритм-энд-блюз уже более 20 лет, и за это время он выступил с Селин Дион, Уитни Хьюстон, Андреа Бочелли и другими известными исполнителями.Время: 20.00Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйКонцерт в парке AshxobodПосетителей ждет выступление группы Benom, а также конкурсная программа и призы.Время: 19.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость входа: 5-10 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−637−3888Интерактивное шоу для детейМалышей ждет шоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота". А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билета: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805

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