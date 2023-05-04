https://uz.sputniknews.ru/20230504/ring-vyxod-chetyrye-uzbekistantsa-imena-soperniki-vremya-boyev-34617747.html
Сегодня на ринг выйдут четыре узбекистанца — имена соперников и время боев
Сегодня на ринг выйдут четыре узбекистанца — имена соперников и время боев
В бой вступят Руслан Абдуллаев, Шодиержон Меликузиев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов
2023-05-04T15:28+0500
2023-05-04T15:28+0500
2023-05-04T15:46+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
чемпионат мира по боксу
бокс
соревнования
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сегодня на ринг поднимутся 4 узбекских боксера. Их противники — представители Испании, Непала, Мексики и Бахрейна.Так, сегодня в бой вступят: Напомним, в турнире принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд чемпионата достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира по боксу в Ташкенте продлится до 14 мая.Читайте также: В Ташкенте стартовал ЧМ по боксу — видео, фото
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узбекистан чемпионат мира по боксу боксеры руслан абдуллаев шодиержон меликузиев хасанбой дусматов баходир жалолов призовой фонд ринг бой время
узбекистан чемпионат мира по боксу боксеры руслан абдуллаев шодиержон меликузиев хасанбой дусматов баходир жалолов призовой фонд ринг бой время
Сегодня на ринг выйдут четыре узбекистанца — имена соперников и время боев
15:28 04.05.2023 (обновлено: 15:46 04.05.2023)
В бой вступят Руслан Абдуллаев, Шодиержон Меликузиев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сегодня на ринг поднимутся 4 узбекских боксера.
Их противники — представители Испании, Непала, Мексики и Бахрейна.
Так, сегодня в бой вступят:
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев — Ойер Ибаррече (Испания), после 14.55, ринг B;
-48 кг: Шодиержон Меликузиев — Рабин Тапа (Непал), 18.00, ринг А;
-51 кг: Хасанбой Дусматов — Альберто Хименес (Мексика), после 18.40, ринг А;
+92 кг: Баходир Жалолов — Данис Латыпов (Бахрейн), после 20.10, ринг А.
Напомним, в турнире принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд чемпионата достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте продлится до 14 мая.