https://uz.sputniknews.ru/20230504/ring-vyxod-chetyrye-uzbekistantsa-imena-soperniki-vremya-boyev-34617747.html

Сегодня на ринг выйдут четыре узбекистанца — имена соперников и время боев

Сегодня на ринг выйдут четыре узбекистанца — имена соперников и время боев

В бой вступят Руслан Абдуллаев, Шодиержон Меликузиев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов

2023-05-04T15:28+0500

2023-05-04T15:28+0500

2023-05-04T15:46+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

чемпионат мира по боксу

бокс

соревнования

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сегодня на ринг поднимутся 4 узбекских боксера. Их противники — представители Испании, Непала, Мексики и Бахрейна.Так, сегодня в бой вступят: Напомним, в турнире принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд чемпионата достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира по боксу в Ташкенте продлится до 14 мая.Читайте также: В Ташкенте стартовал ЧМ по боксу — видео, фото

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