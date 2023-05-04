https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzgidromet-uxudshenie-pogody-uzbekistan-34624208.html

Узгидромет предупредил об ухудшении погоды

Узгидромет предупредил об ухудшении погоды

Синоптики рассказали об усилении ветра, а также угрозе наводнений.

2023-05-04T17:54+0500

2023-05-04T17:54+0500

2023-05-04T18:02+0500

общество

узбекистан

наводнение

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. С 5 по 6 мая в Узбекистане ожидается сильный ветер до 22-25 м/с с пыльным поземком, сообщает Узгидромет.Кроме того, с 5 по 7 мая пройдут дожди, местами с градом. В этот период опасность наводнений будет действовать в следующих районах страны:Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам;Сурхандарьинская область: по Сариасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабатскому районам;Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттакурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому и Иштыханскому районам;Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому и Карманинскому районам;Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам;Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрену, Алмалыку;Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Ходжаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабаду.

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