https://uz.sputniknews.ru/20230505/kak-zaschitit-odejdu-ot-pyaten-kosmetiki-rasskazala-stilistka-34636473.html
Как защитить одежду от пятен косметики, рассказала стилистка
Как защитить одежду от пятен косметики, рассказала стилистка
Стилистка Алекс Лэмб раскрыла способ, который позволит предотвратить появление на одежде пятен от тонального крема и румян.
2023-05-05T07:00+0500
2023-05-05T07:00+0500
2023-05-05T07:00+0500
это интересно
одежда
мнение эксперта
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Американская стилистка Алекс Лэмб раскрыла способ, как защитить одежду от пятен косметики. В публикации на ее странице в TikTok она рассказала, как избежать пятен с помощью лака для волос.Для этого достаточно распылить лак по одежде, особое внимание уделяя белым воротникам. После нанесения нужно дать лаку немного высохнуть, уточнила стилистка.Ролик стал вирусным и набрал более 1,1 млн просмотров. Многие пользователи отмечали простоту и действенность метода.Читайте также: Как кофе влияет на организм женщины
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лайфхак пятна на одежде косметика тональный крем румяна как избежать пятен как защитить одежду простой способ стилист алекс лэмб
лайфхак пятна на одежде косметика тональный крем румяна как избежать пятен как защитить одежду простой способ стилист алекс лэмб
Как защитить одежду от пятен косметики, рассказала стилистка
Стилистка Алекс Лэмб раскрыла способ, который позволит предотвратить появление на одежде пятен от тонального крема и румян.
Американская стилистка Алекс Лэмб раскрыла способ, как защитить одежду от пятен косметики. В публикации на ее странице
в TikTok она рассказала, как избежать пятен с помощью лака для волос.
Для этого достаточно распылить лак по одежде, особое внимание уделяя белым воротникам. После нанесения нужно дать лаку немного высохнуть, уточнила стилистка.
Ролик стал вирусным и набрал более 1,1 млн просмотров. Многие пользователи отмечали простоту и действенность метода.