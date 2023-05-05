https://uz.sputniknews.ru/20230505/mid-knr-shos-protiv-tsvetnyx-revolyutsiy-34671530.html

МИД КНР: ШОС должны противостоять цветным революциям

МИД КНР: ШОС должны противостоять цветным революциям

Дипломат призвал ШОС углубить сотрудничество в сфере безопасности.

2023-05-05T18:26+0500

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политика

цинь ган

китай

шос

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Страны ШОС должны поддерживать друг друга в защите своей независимости, а также противостоянии цветным революциям, заявил глава МИД КНР Цинь Ган, передает РИА Новости.По словам министра, странам нужно углубить сотрудничество по региональной безопасности. Так, дипломат призвал страны продолжать борьбу с террористическими группировками, наркотрафиком и транснациональной преступностью. Затрагивая тему безопасности, был упомянут и афганский вопрос.Напомним, главы МИД стран-участниц ШОС провели двухдневную встречу на Гоа. В ходе нее стороны обсудили предстоящий саммит ШОС, членство Ирана, прием Беларуси и актуальные вопросы международной повестки.Читайте также:Лавров: главы МИД ряда стран ШОС осудили атаку на Кремль — видео

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