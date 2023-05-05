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МИД КНР: ШОС должны противостоять цветным революциям
МИД КНР: ШОС должны противостоять цветным революциям
Дипломат призвал ШОС углубить сотрудничество в сфере безопасности.
2023-05-05T18:26+0500
2023-05-05T18:26+0500
2023-05-05T18:29+0500
политика
цинь ган
китай
шос
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Страны ШОС должны поддерживать друг друга в защите своей независимости, а также противостоянии цветным революциям, заявил глава МИД КНР Цинь Ган, передает РИА Новости.По словам министра, странам нужно углубить сотрудничество по региональной безопасности. Так, дипломат призвал страны продолжать борьбу с террористическими группировками, наркотрафиком и транснациональной преступностью. Затрагивая тему безопасности, был упомянут и афганский вопрос.Напомним, главы МИД стран-участниц ШОС провели двухдневную встречу на Гоа. В ходе нее стороны обсудили предстоящий саммит ШОС, членство Ирана, прием Беларуси и актуальные вопросы международной повестки.Читайте также:Лавров: главы МИД ряда стран ШОС осудили атаку на Кремль — видео
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мид кнр шос должны противостоять цветным революциям глава мид кнр цинь ган смид шос на гоа что обсуждали тема главные тезисы главы мид шос новости новость
МИД КНР: ШОС должны противостоять цветным революциям
18:26 05.05.2023 (обновлено: 18:29 05.05.2023)
Китайский дипломат призвал страны-участницы ШОС углубить сотрудничество в сфере безопасности.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Страны ШОС должны поддерживать друг друга в защите своей независимости, а также противостоянии цветным революциям, заявил глава МИД КНР Цинь Ган, передает РИА Новости
.
"Нам необходимо придерживаться стратегической автономии, укреплять сплоченность и взаимное доверие. Решительно поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности, интересов развития. Противостоять вмешательству внешних сил в дела региона, провоцированию цветных революций", - сказал дипломат на СМИД ШОС.
По словам министра, странам нужно углубить сотрудничество по региональной безопасности. Так, дипломат призвал страны продолжать борьбу с террористическими группировками, наркотрафиком и транснациональной преступностью. Затрагивая тему безопасности, был упомянут и афганский вопрос.
"Необходимо поддерживать Афганистан в построении обширной и инклюзивной политической структуры, решительно бороться с любыми формами терроризма", - отметил Цинь Ган.
Напомним, главы МИД стран-участниц ШОС провели двухдневную встречу на Гоа. В ходе нее стороны обсудили предстоящий саммит ШОС, членство Ирана, прием Беларуси и актуальные вопросы международной повестки.