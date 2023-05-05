https://uz.sputniknews.ru/20230505/lavrov-glavy-mid-stran-shos-ataka-kreml-34656572.html
Лавров: главы МИД ряда стран ШОС осудили атаку на Кремль — видео
Лавров: главы МИД ряда стран ШОС осудили атаку на Кремль — видео
Глава МИД РФ провел встречу с журналистами.
2023-05-05T14:49+0500
2023-05-05T14:49+0500
2023-05-05T15:37+0500
политика
в мире
шос
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/05/34656138_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_467895259afcc1ad1d9eaec7c040a74f.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министр иностранных де России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания глав МИД ШОС, передает РИА Новости. По словам Лаврова, главы МИД ряда стран ШОС осудили недавнюю киевскую атаку на Кремль.Министр отметил, что данное действие — это явный вражеский акт, на который Россия ответит конкретными мерами. При этом слова Киева и Вашингтона о том, что они не причастны к атаке на Кремль, не означают, что это правда.По словам дипломата, российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров по украинскому вопросу, даже несмотря на то, что страны Запада продолжают накачивать Украину вооружением.При этом он считает, что переговоры рано или поздно состоятся, но не при действующем украинском президенте Владимире Зеленском.Кроме того, на встрече с журналистами Лаврову задали вопрос о взаиморасчетах в нацвалютах. Так, Россия и Индия обсуждают варианты того, как можно перевести индийские рупии, принадлежащие российской стороне, в другую валюту.Напомним, главы МИД стран-участниц ШОС провели двухдневную встречу на Гоа. В ходе нее стороны обсудили предстоящий саммит ШОС, членство Ирана, прием Беларуси и актуальные вопросы международной повестки. Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/05/34656138_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_68a6f64c488824653a409a304133887f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министр иностранных дел сергей лавров заявил пресс конференция по итогам встречи глав мид шос страны шос осудили атаку на кремль москва россия новость новость политика
министр иностранных дел сергей лавров заявил пресс конференция по итогам встречи глав мид шос страны шос осудили атаку на кремль москва россия новость новость политика
Лавров: главы МИД ряда стран ШОС осудили атаку на Кремль — видео
14:49 05.05.2023 (обновлено: 15:37 05.05.2023)
По итогам заседания глав МИД ШОС министр иностранных дел России провел встречу с журналистами, где ответил на актуальные вопросы.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Министр иностранных де России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания глав МИД ШОС, передает РИА Новости
.
По словам Лаврова, главы МИД ряда стран ШОС осудили недавнюю киевскую атаку на Кремль.
"Что касается теракта над Кремлем и собственно над резиденцией главы государства, все наши оценки были изложены. Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение. В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и высказал надежду на скорейшее установление истины и определение виновных", — сказал он.
Министр отметил, что данное действие — это явный вражеский акт, на который Россия ответит конкретными мерами. При этом слова Киева и Вашингтона о том, что они не причастны к атаке на Кремль, не означают, что это правда.
"Что касается отношения Вашингтона — я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Ну, наверное, этим все сказано", — подчеркнул Лавров.
По словам дипломата, российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров по украинскому вопросу, даже несмотря на то, что страны Запада продолжают накачивать Украину вооружением.
"Видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе — как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем. Все понимают геополитический характер происходящего, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно", — сказал глава российского МИД.
При этом он считает, что переговоры рано или поздно состоятся, но не при действующем украинском президенте Владимире Зеленском.
"Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно, наши предложения вносились и в 2009 году, и в декабре 2021 года… Запад высокомерно отказался, но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем … не уйти", — заявил дипломат.
Кроме того, на встрече с журналистами Лаврову задали вопрос о взаиморасчетах в нацвалютах. Так, Россия и Индия обсуждают варианты того, как можно перевести индийские рупии, принадлежащие российской стороне, в другую валюту.
"Что касается рупий — это проблема, так как мы накопили миллиарды рупий на счетах индийских банков и нам нужно использовать их, эти рупии должны быть переведены (конвертированы) в другие валюты, сейчас это обсуждается", — отметил он.
Напомним, главы МИД стран-участниц ШОС провели двухдневную встречу на Гоа. В ходе нее стороны обсудили предстоящий саммит ШОС, членство Ирана, прием Беларуси и актуальные вопросы международной повестки.