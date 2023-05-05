https://uz.sputniknews.ru/20230505/lavrov-glavy-mid-stran-shos-ataka-kreml-34656572.html

Лавров: главы МИД ряда стран ШОС осудили атаку на Кремль — видео

Лавров: главы МИД ряда стран ШОС осудили атаку на Кремль — видео

Глава МИД РФ провел встречу с журналистами.

2023-05-05T14:49+0500

2023-05-05T14:49+0500

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сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министр иностранных де России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания глав МИД ШОС, передает РИА Новости. По словам Лаврова, главы МИД ряда стран ШОС осудили недавнюю киевскую атаку на Кремль.Министр отметил, что данное действие — это явный вражеский акт, на который Россия ответит конкретными мерами. При этом слова Киева и Вашингтона о том, что они не причастны к атаке на Кремль, не означают, что это правда.По словам дипломата, российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров по украинскому вопросу, даже несмотря на то, что страны Запада продолжают накачивать Украину вооружением.При этом он считает, что переговоры рано или поздно состоятся, но не при действующем украинском президенте Владимире Зеленском.Кроме того, на встрече с журналистами Лаврову задали вопрос о взаиморасчетах в нацвалютах. Так, Россия и Индия обсуждают варианты того, как можно перевести индийские рупии, принадлежащие российской стороне, в другую валюту.Напомним, главы МИД стран-участниц ШОС провели двухдневную встречу на Гоа. В ходе нее стороны обсудили предстоящий саммит ШОС, членство Ирана, прием Беларуси и актуальные вопросы международной повестки. Читайте также:

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