https://uz.sputniknews.ru/20230505/pervoe-porajenie-uzbekistan-chm-boks-foto-34682937.html
Первое поражение Узбекистана на ЧМ по боксу – фото
Первое поражение Узбекистана на ЧМ по боксу – фото
Сборная Узбекистана одержала первое поражение на ЧМ.
2023-05-05T20:44+0500
2023-05-05T20:44+0500
2023-05-05T20:44+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
спорт
чемпионат мира по боксу
ташкент
узбекистан
джасурбек юлдошев
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В ТТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании в ходе боя на чемпионате мира по боксу, передает НОК.Узбекистанец, выступавший в категории до 80 кг, завершил свое участие в турнире. Данный проигрыш стал первым для сборной республики.Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая. Церемония открытия состоялась 30 апреля, первые бои — 1 мая, а финальные назначены на 13 и 14 мая.Читайте также:Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ — фото
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фото первое поражение узбекистана на чм по боксу боксер джасурбек юлдошев проиграл сопернику из иордании в ходе боя на чемпионате мира по боксу в ташкенте узбекистан новости спорта новость
фото первое поражение узбекистана на чм по боксу боксер джасурбек юлдошев проиграл сопернику из иордании в ходе боя на чемпионате мира по боксу в ташкенте узбекистан новости спорта новость
Первое поражение Узбекистана на ЧМ по боксу – фото
Сборная Узбекистана одержала первое поражение на чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте.
В ТТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании в ходе боя на чемпионате мира по боксу, передает НОК
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Узбекистанец, выступавший в категории до 80 кг, завершил свое участие в турнире. Данный проигрыш стал первым для сборной республики.
Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая. Церемония открытия состоялась 30 апреля, первые бои — 1 мая, а финальные назначены на 13 и 14 мая.