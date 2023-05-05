https://uz.sputniknews.ru/20230505/pervoe-porajenie-uzbekistan-chm-boks-foto-34682937.html

Первое поражение Узбекистана на ЧМ по боксу – фото

Первое поражение Узбекистана на ЧМ по боксу – фото

Сборная Узбекистана одержала первое поражение на ЧМ.

2023-05-05T20:44+0500

2023-05-05T20:44+0500

2023-05-05T20:44+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

спорт

чемпионат мира по боксу

ташкент

узбекистан

джасурбек юлдошев

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В ТТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании в ходе боя на чемпионате мира по боксу, передает НОК.Узбекистанец, выступавший в категории до 80 кг, завершил свое участие в турнире. Данный проигрыш стал первым для сборной республики.Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая. Церемония открытия состоялась 30 апреля, первые бои — 1 мая, а финальные назначены на 13 и 14 мая.Читайте также:Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ — фото

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