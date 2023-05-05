https://uz.sputniknews.ru/20230505/pyatnitsa-5-maya-2023-lunnoe-zatmenie-34669627.html
Сегодня пройдет лунное затмение — подробности
Сегодня пройдет лунное затмение — подробности
В пятницу Луна пройдет по краю полутени Земли.
2023-05-05T18:05+0500
2023-05-05T18:05+0500
2023-05-05T18:10+0500
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лунное затмение
космос
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня вечером жители Земли смогут наблюдать полутеневое затмение Луны, передает Московский планетарий.Так, затмение пройдет в период с 20.14 по 00.31 по ташкентскому времени. Луна в созвездии Весы проследует через южную часть полутени нашей планеты. По словам специалистов, явление будет очень слабым из-за того, что спутник пройдет только по краю земной тени, оставаясь в ее полутени.Также специалисты отмечают, что любителям будет сложно наблюдать данное явление без острого зрения и профессиональной фотоаппаратуры.Читайте также:Термез накрыла пыльная буря — видео
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сегодня 5 мая в пятницу пройдет лунное затмение полутеневое затмение луны московский планетарий как увидеть затмение 5 мая новости новость космос
сегодня 5 мая в пятницу пройдет лунное затмение полутеневое затмение луны московский планетарий как увидеть затмение 5 мая новости новость космос
Сегодня пройдет лунное затмение — подробности
18:05 05.05.2023 (обновлено: 18:10 05.05.2023)
В пятницу Луна пройдет по краю полутени Земли. Увидеть это явление можно будет с помощью специальной аппаратуры.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Сегодня вечером жители Земли смогут наблюдать полутеневое затмение Луны, передает
Московский планетарий.
Так, затмение пройдет в период с 20.14 по 00.31 по ташкентскому времени. Луна в созвездии Весы проследует через южную часть полутени нашей планеты. По словам специалистов, явление будет очень слабым из-за того, что спутник пройдет только по краю земной тени, оставаясь в ее полутени.
"Во время полутеневого затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени, называемую полутенью. В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным", — написано на сайте планетария.
Также специалисты отмечают, что любителям будет сложно наблюдать данное явление без острого зрения и профессиональной фотоаппаратуры.