https://uz.sputniknews.ru/20230505/pyatnitsa-5-maya-2023-lunnoe-zatmenie-34669627.html

Сегодня пройдет лунное затмение — подробности

Сегодня пройдет лунное затмение — подробности

В пятницу Луна пройдет по краю полутени Земли.

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня вечером жители Земли смогут наблюдать полутеневое затмение Луны, передает Московский планетарий.Так, затмение пройдет в период с 20.14 по 00.31 по ташкентскому времени. Луна в созвездии Весы проследует через южную часть полутени нашей планеты. По словам специалистов, явление будет очень слабым из-за того, что спутник пройдет только по краю земной тени, оставаясь в ее полутени.Также специалисты отмечают, что любителям будет сложно наблюдать данное явление без острого зрения и профессиональной фотоаппаратуры.Читайте также:Термез накрыла пыльная буря — видео

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