https://uz.sputniknews.ru/20230505/termez-pylnaya-burya-video-34661300.html
Термез накрыла пыльная буря — видео
Термез накрыла пыльная буря — видео
Непогода также пришла в южных районы Сурхандарьинской области.
2023-05-05T16:05+0500
2023-05-05T16:05+0500
2023-05-05T16:37+0500
термез
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Город Термез примерно с 15.00 накрыла песчаная буря, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.Термезский аэропорт зафиксировал слабую пыльную бурю. Ветер дует юго-западный со скоростью 8 м/с.Как показывают данные спутников, также бури проходят в южных районах Сурхандарьинской области.Как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья — читайте в нашем материале.Читайте также:Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте
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видео термез накрыла пыльная буря в сурхандарьинской области почему как защититься от пыльной бури правила безопасности новости новость песчаная буря
видео термез накрыла пыльная буря в сурхандарьинской области почему как защититься от пыльной бури правила безопасности новости новость песчаная буря
Термез накрыла пыльная буря — видео
16:05 05.05.2023 (обновлено: 16:37 05.05.2023)
Непогода также пришла в южные районы Сурхандарьинской области. Подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Город Термез примерно с 15.00 накрыла песчаная буря, передает
эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.
Термезский аэропорт зафиксировал слабую пыльную бурю. Ветер дует юго-западный со скоростью 8 м/с.
Как показывают данные спутников, также бури проходят в южных районах Сурхандарьинской области.
Как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья — читайте
в нашем материале.