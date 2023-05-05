https://uz.sputniknews.ru/20230505/termez-pylnaya-burya-video-34661300.html

Термез накрыла пыльная буря — видео

Термез накрыла пыльная буря — видео

Непогода также пришла в южных районы Сурхандарьинской области.

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термез

погода

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Город Термез примерно с 15.00 накрыла песчаная буря, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.Термезский аэропорт зафиксировал слабую пыльную бурю. Ветер дует юго-западный со скоростью 8 м/с.Как показывают данные спутников, также бури проходят в южных районах Сурхандарьинской области.Как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья — читайте в нашем материале.Читайте также:Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте

термез

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