https://uz.sputniknews.ru/20230506/chempionat-mira-boks-abdullaev-pobeda-6-maya-34696026.html
ЧМ по боксу: Абдуллаев одержал третью победу
ЧМ по боксу: Абдуллаев одержал третью победу
Победив соперника, узбекистанец вышел в четверть финал.
2023-05-06T15:24+0500
2023-05-06T15:24+0500
2023-05-06T15:25+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
спорт
ташкент
руслан абдуллаев
бокс
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Узбекистанец Руслан Абдуллаев одержал третью победу в рамках чемпионата мира по боксу, передает НОК.На ринг Абдуллаев вышел против маврикийца Ришарно Колен. Бой закончился со счетом 5:0 в пользу представителя Узбекистана. Данная победа отправила спортсмена в четвертьфинал турнира.В следующем бою Абуллаев выйдет на ринг против француза Лоунеса Хамроуи.Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая. Церемония открытия состоялась 30 апреля, первые бои — 1 мая, а финальные назначены на 13 и 14 мая.Читайте также:
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чемпионат мира по боксу в ташкенте 2023 абдуллаев одержал третью победу ташкент бокс чм по боксу итоги результаты узбекистан сборная узбекистана итоги 6 мая бои
чемпионат мира по боксу в ташкенте 2023 абдуллаев одержал третью победу ташкент бокс чм по боксу итоги результаты узбекистан сборная узбекистана итоги 6 мая бои
ЧМ по боксу: Абдуллаев одержал третью победу
15:24 06.05.2023 (обновлено: 15:25 06.05.2023)
Победив соперника, узбекистанец вышел в четверть финал международного первенства.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Узбекистанец Руслан Абдуллаев одержал третью победу в рамках чемпионата мира по боксу, передает
НОК.
На ринг Абдуллаев вышел против маврикийца Ришарно Колен. Бой закончился со счетом 5:0 в пользу представителя Узбекистана. Данная победа отправила спортсмена в четвертьфинал турнира.
В следующем бою Абуллаев выйдет на ринг против француза Лоунеса Хамроуи.
Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая. Церемония открытия состоялась 30 апреля, первые бои — 1 мая, а финальные назначены на 13 и 14 мая.