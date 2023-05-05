https://uz.sputniknews.ru/20230505/chempionat-mira-boks-tashkent-itog-5-maya-34681147.html
ЧМ по боксу: Мулложонов и Халоков победили соперников из Колумбии и Гайаны
ЧМ по боксу: Мулложонов и Халоков победили соперников из Колумбии и Гайаны
В Ташкенте продолжается чемпионат мира по боксу.
2023-05-05T21:59+0500
2023-05-05T21:59+0500
2023-05-05T21:59+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
ташкент
узбекистан
чемпионат мира по боксу
спорт
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня в рамках чемпионата мира по боксу на ринг против своих соперников вышли три боксера из Узбекистана, два из них победили, сообщает Федерация бокса страны.Результат поединков следующий:-92 кг: Лазизбек Мулложонов обыграл колумбийца Марло Хартадо со счетом 5:0;-57 кг: Абдумалик Халоков победил Кевина Аликока из Гайаны со счетом 5:0;-80 кг: Джасурбек Юлдошев проиграл Хусейну Иашишу из Иордании со счетом 3:4.Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая. Церемония открытия состоялась 30 апреля, первые бои — 1 мая, а финальные назначены на 13 и 14 мая.Читайте также:
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чемпионат мира по боксу в ташкенте чм по боксу мулложонов и халоков победили соперников из колумбии и гайаны бокс итоги результаты спорт
чемпионат мира по боксу в ташкенте чм по боксу мулложонов и халоков победили соперников из колумбии и гайаны бокс итоги результаты спорт
ЧМ по боксу: Мулложонов и Халоков победили соперников из Колумбии и Гайаны
В Ташкенте продолжается чемпионат мира по боксу. Два спортсмена, представляющих республику, одержали победы.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня в рамках чемпионата мира по боксу на ринг против своих соперников вышли три боксера из Узбекистана, два из них победили, сообщает Федерация бокса страны.
Результат поединков следующий:
-92 кг: Лазизбек Мулложонов обыграл колумбийца Марло Хартадо со счетом 5:0;
-57 кг: Абдумалик Халоков победил Кевина Аликока из Гайаны со счетом 5:0;
-80 кг: Джасурбек Юлдошев проиграл Хусейну Иашишу из Иордании со счетом 3:4.
Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая. Церемония открытия состоялась 30 апреля, первые бои — 1 мая, а финальные назначены на 13 и 14 мая.