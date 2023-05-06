https://uz.sputniknews.ru/20230506/mirziyoev-fifa-meropriyatiya-v-uzbekistane-34688668.html
Мирзиёев предложил ФИФА проводить крупные мероприятия в Узбекистане
Мирзиёев предложил ФИФА проводить крупные мероприятия в Узбекистане
ФИФА расширит содействие в подготовке национальной сборной.
2023-05-06T10:39+0500
2023-05-06T10:39+0500
2023-05-06T10:44+0500
спорт
политика
шавкат мирзиёев
фифа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/06/34685922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac32ad25a6223a3d94fae2f4453b99e6.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает пресс-служба узбекского лидера.Также в ходе встречи стороны заметили, что Футбольная ассоциация Узбекистана тесно и плодотворно сотрудничает с ФИФА. Организации проводят совместные мероприятия по созданию современного футбольного кластера в республике.Особое внимание уделили подготовке и проведения международных турниров в Узбекистане, увеличению технической помощи в подготовке национальной сборной, развитию узбекской ассоциации и разработке системы нахождения талантливых футболистов.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/06/34685922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_782cb38213c474ec8c66e16eb4aec70a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев предложил фифа проводить крупные мероприятия в узбекистане глава международной федерации футбола фифа джанни инфантино фифа в узбекистане новости новость
мирзиёев предложил фифа проводить крупные мероприятия в узбекистане глава международной федерации футбола фифа джанни инфантино фифа в узбекистане новости новость
Мирзиёев предложил ФИФА проводить крупные мероприятия в Узбекистане
10:39 06.05.2023 (обновлено: 10:44 06.05.2023)
ФИФА расширит содействие республике в подготовке национальной сборной. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает
пресс-служба узбекского лидера.
"Руководитель авторитетной глобальной спортивной организации высоко оценил и полностью поддержал осуществляемые в нашей стране реформы по развитию футбола, широкому вовлечению в него молодежи и девушек, воспитанию талантов, созданию доступной и современной инфраструктуры, подготовки квалифицированных тренеров и специалистов отрасли",- отметила пресс-служба.
Также в ходе встречи стороны заметили, что Футбольная ассоциация Узбекистана тесно и плодотворно сотрудничает с ФИФА. Организации проводят совместные мероприятия по созданию современного футбольного кластера в республике.
Особое внимание уделили подготовке и проведения международных турниров в Узбекистане, увеличению технической помощи в подготовке национальной сборной, развитию узбекской ассоциации и разработке системы нахождения талантливых футболистов.