https://uz.sputniknews.ru/20230506/mirziyoev-fifa-meropriyatiya-v-uzbekistane-34688668.html

Мирзиёев предложил ФИФА проводить крупные мероприятия в Узбекистане

Мирзиёев предложил ФИФА проводить крупные мероприятия в Узбекистане

ФИФА расширит содействие в подготовке национальной сборной.

2023-05-06T10:39+0500

2023-05-06T10:39+0500

2023-05-06T10:44+0500

спорт

политика

шавкат мирзиёев

фифа

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает пресс-служба узбекского лидера.Также в ходе встречи стороны заметили, что Футбольная ассоциация Узбекистана тесно и плодотворно сотрудничает с ФИФА. Организации проводят совместные мероприятия по созданию современного футбольного кластера в республике.Особое внимание уделили подготовке и проведения международных турниров в Узбекистане, увеличению технической помощи в подготовке национальной сборной, развитию узбекской ассоциации и разработке системы нахождения талантливых футболистов.Читайте также:

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