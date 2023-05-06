https://uz.sputniknews.ru/20230506/stala-izvestna-data-meditsinskogo-foruma-uzbekistan--rossiya-34704316.html

Стала известна дата медицинского форума Узбекистан – Россия

Стала известна дата медицинского форума Узбекистан – Россия

Минздрав опубликовал информацию о дате проведения форума.

2023-05-06T20:01+0500

2023-05-06T20:01+0500

2023-05-06T20:01+0500

здравоохранение

форум

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Международный медицинский форум Узбекистан – Россия будет проходить с 3 по 4 июня в Самарканде, передает Министерство здравоохранения республики.Ранее директор Республиканского специализированного научно-практического центра педиатрии Дилором Ахмедова прокомментировала новость об организации данного мероприятия.Напомним, о мероприятии стало известно по итогам проходящем в Питере форума "Здоровое общество", в котором приняли участие страны СНГ.Читайте также:Решетников: экономики Узбекистана и России крайне важны друг для друга — видео

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