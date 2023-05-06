https://uz.sputniknews.ru/20230506/stala-izvestna-data-meditsinskogo-foruma-uzbekistan--rossiya-34704316.html
Стала известна дата медицинского форума Узбекистан – Россия
Стала известна дата медицинского форума Узбекистан – Россия
Минздрав опубликовал информацию о дате проведения форума.
2023-05-06T20:01+0500
2023-05-06T20:01+0500
2023-05-06T20:01+0500
здравоохранение
форум
россия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/03/29695769_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_889bae802c095d2566c3ad7f467e721e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Международный медицинский форум Узбекистан – Россия будет проходить с 3 по 4 июня в Самарканде, передает Министерство здравоохранения республики.Ранее директор Республиканского специализированного научно-практического центра педиатрии Дилором Ахмедова прокомментировала новость об организации данного мероприятия.Напомним, о мероприятии стало известно по итогам проходящем в Питере форума "Здоровое общество", в котором приняли участие страны СНГ.Читайте также:Решетников: экономики Узбекистана и России крайне важны друг для друга — видео
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/03/29695769_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_c30589d0cf1512e5c00a3c4b6b1356eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стала известна дата медицинского форума узбекистан россия медицинский форум в самарканде россия узбекистан отношения сотрудничество здравоохранение медицина
стала известна дата медицинского форума узбекистан россия медицинский форум в самарканде россия узбекистан отношения сотрудничество здравоохранение медицина
Стала известна дата медицинского форума Узбекистан – Россия
Минздрав Узбекистана опубликовал информацию о дате проведения совместного медицинского форума.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Международный медицинский форум Узбекистан – Россия будет проходить с 3 по 4 июня в Самарканде, передает
Министерство здравоохранения республики.
Ранее директор Республиканского специализированного научно-практического центра педиатрии Дилором Ахмедова прокомментировала новость об организации данного мероприятия.
"Это, конечно, будет значительным событием по дальнейшему расширению сотрудничества между всеми направлениями системы здравоохранения двух стран", — сказала она.
Напомним, о мероприятии стало известно
по итогам проходящем в Питере форума "Здоровое общество", в котором приняли участие страны СНГ.