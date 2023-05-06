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https://uz.sputniknews.ru/20230506/syrdarya-festival-baxshi-foto-34691285.html
В Сырдарье стартовал фестиваль бахши – фото
В Сырдарье стартовал фестиваль бахши – фото
Фестиваль продлится 3 дня – до 8 мая.
2023-05-06T12:24+0500
2023-05-06T12:24+0500
культура
сырдарья
фестиваль
музыка
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В городе Гулистон Сырдарьинской области стартовал третий международный фестиваль бахши, передает корреспондент Sputnik.Фестиваль продлится до 8 мая. В нем принимают участие музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира, в том числе России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Южной Кореи и Японии. Ранее в Ташкенте прошел международный экофестиваль ландшафтного искусства. Читайте также:
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Достонбек Рахматуллаев
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фото в сырдарье стартовал фестиваль бахши в гулистоне фестиваль музыки музыка народное творчество народные исполнители министр культуры и туризма озодбек назарбеков гулистон новости культуры новость
фото в сырдарье стартовал фестиваль бахши в гулистоне фестиваль музыки музыка народное творчество народные исполнители министр культуры и туризма озодбек назарбеков гулистон новости культуры новость

В Сырдарье стартовал фестиваль бахши – фото

12:24 06.05.2023
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
© Sputnik
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Рахматуллаев Дастонбек - Sputnik Узбекистан
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
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Фестиваль продлится 3 дня – до 8 мая. В нем принимают участие музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В городе Гулистон Сырдарьинской области стартовал третий международный фестиваль бахши, передает корреспондент Sputnik.
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
Фестиваль продлится до 8 мая. В нем принимают участие музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира, в том числе России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Южной Кореи и Японии.
"Главная цель проведения подобных международных фестивалей и конференций — показать масштаб реформ, проводимых в нашей стране, сохранить это редкое искусство, исчезающее под влиянием "массовой культуры", и сохранить его в будущее, оставить поколениям целостное наследие, способствовать дальнейшему развитию фольклорного искусства, становящегося "визитной карточкой" нашей национальной культуры", - сказал министр культуры и туризма Озодбек Назарбеков.
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
Ранее в Ташкенте прошел международный экофестиваль ландшафтного искусства.
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