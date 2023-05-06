https://uz.sputniknews.ru/20230506/syrdarya-festival-baxshi-foto-34691285.html

В Сырдарье стартовал фестиваль бахши – фото

В Сырдарье стартовал фестиваль бахши – фото

Фестиваль продлится 3 дня – до 8 мая.

2023-05-06T12:24+0500

2023-05-06T12:24+0500

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культура

сырдарья

фестиваль

музыка

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В городе Гулистон Сырдарьинской области стартовал третий международный фестиваль бахши, передает корреспондент Sputnik.Фестиваль продлится до 8 мая. В нем принимают участие музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира, в том числе России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Южной Кореи и Японии. Ранее в Ташкенте прошел международный экофестиваль ландшафтного искусства. Читайте также:

сырдарья

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