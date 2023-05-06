В Сырдарье стартовал фестиваль бахши – фото
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
Фестиваль продлится 3 дня – до 8 мая. В нем принимают участие музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В городе Гулистон Сырдарьинской области стартовал третий международный фестиваль бахши, передает корреспондент Sputnik.
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
Фестиваль продлится до 8 мая. В нем принимают участие музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира, в том числе России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Южной Кореи и Японии.
"Главная цель проведения подобных международных фестивалей и конференций — показать масштаб реформ, проводимых в нашей стране, сохранить это редкое искусство, исчезающее под влиянием "массовой культуры", и сохранить его в будущее, оставить поколениям целостное наследие, способствовать дальнейшему развитию фольклорного искусства, становящегося "визитной карточкой" нашей национальной культуры", - сказал министр культуры и туризма Озодбек Назарбеков.
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
© SputnikВ Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
В Сырдарье проходит международный фестиваль искусства бахши
© Sputnik
Ранее в Ташкенте прошел международный экофестиваль ландшафтного искусства.
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