https://uz.sputniknews.ru/20230505/welcome-to-uzbekistan-gruzoviki-reklama-mir-34665907.html

Welcome to Uzbekistan: по миру запустили грузовики с рекламой республики

Welcome to Uzbekistan: по миру запустили грузовики с рекламой республики

По Европе и Азии ездят грузовики с надписью "Welcome to Uzbekistan".

2023-05-05T17:19+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Власти Узбекистана начали кампанию по брендированию грузовиков, ездящих по Азии и Европе, передает министерство транспорта.Планируется, что брендированные авто помогут в продвижении туристического имиджа республики заграницей.Ранее президент Шавкат Мирзиёев утвердил новый пакет мер по развитию туризма. Читайте также:

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