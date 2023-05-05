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https://uz.sputniknews.ru/20230505/welcome-to-uzbekistan-gruzoviki-reklama-mir-34665907.html
Welcome to Uzbekistan: по миру запустили грузовики с рекламой республики
Welcome to Uzbekistan: по миру запустили грузовики с рекламой республики
По Европе и Азии ездят грузовики с надписью "Welcome to Uzbekistan".
2023-05-05T17:19+0500
2023-05-05T17:31+0500
общество
туризм
культура
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Власти Узбекистана начали кампанию по брендированию грузовиков, ездящих по Азии и Европе, передает министерство транспорта.Планируется, что брендированные авто помогут в продвижении туристического имиджа республики заграницей.Ранее президент Шавкат Мирзиёев утвердил новый пакет мер по развитию туризма. Читайте также:
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фото по миру запустили грузовики с рекламой узбекистана по европе и азии ездят грузовики с надписью welcome to uzbekistan туристический потенциал узбекистана туризм узбекистана имидж узбекистана в мире новости культуры новости туризма новость узбекистан министерство транспорта узбекистана
фото по миру запустили грузовики с рекламой узбекистана по европе и азии ездят грузовики с надписью welcome to uzbekistan туристический потенциал узбекистана туризм узбекистана имидж узбекистана в мире новости культуры новости туризма новость узбекистан министерство транспорта узбекистана

Welcome to Uzbekistan: по миру запустили грузовики с рекламой республики

17:19 05.05.2023 (обновлено: 17:31 05.05.2023)
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом . - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Теперь по транспортным коридорам Европы и Азии ездят грузовики с надписью "Welcome to Uzbekistan".
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Власти Узбекистана начали кампанию по брендированию грузовиков, ездящих по Азии и Европе, передает министерство транспорта.

"В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом Welcome to Uzbekistan. Инициатива была осуществлена в сотрудничестве с министерством транспорта и международной ассоциацией автомобильных перевозчиков Узбекистана", — рассказали в ведомстве.

Планируется, что брендированные авто помогут в продвижении туристического имиджа республики заграницей.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом . - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом . - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Ранее президент Шавкат Мирзиёев утвердил новый пакет мер по развитию туризма.
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