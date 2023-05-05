Welcome to Uzbekistan: по миру запустили грузовики с рекламой республики
17:19 05.05.2023 (обновлено: 17:31 05.05.2023)
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
Теперь по транспортным коридорам Европы и Азии ездят грузовики с надписью "Welcome to Uzbekistan".
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Власти Узбекистана начали кампанию по брендированию грузовиков, ездящих по Азии и Европе, передает министерство транспорта.
"В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом Welcome to Uzbekistan. Инициатива была осуществлена в сотрудничестве с министерством транспорта и международной ассоциацией автомобильных перевозчиков Узбекистана", — рассказали в ведомстве.
Планируется, что брендированные авто помогут в продвижении туристического имиджа республики заграницей.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
В целях широкого продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом грузовые автомобили брендированы слоганом " ".
Ранее президент Шавкат Мирзиёев утвердил новый пакет мер по развитию туризма.
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