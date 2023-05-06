https://uz.sputniknews.ru/20230506/turtsiya-aktsiya-bessmertnyy-polk-2023-34693998.html
В Турции прошла акция "Бессмертный полк"
В Турции прошла акция "Бессмертный полк"
Принять участие в акции решили около 400 человек.
2023-05-06T15:05+0500
2023-05-06T15:05+0500
2023-05-06T15:05+0500
в мире
великая отечественная война
бессмертный полк
турция
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В турецкой столице прошло шествие "Бессмертного полка", передает РИА Новости.Акция состоялась на территории российского диппредставительства, вокруг которого усилили меры безопасности. В шествии приняли участие около 400 человек, включая представителей многих стран СНГ.На мероприятии выступил посол России в Турции Алексей Ерхов. В своей речи он отметил, что "участники акции отдали дань памяти отцам и дедам, завоевавшим Великую Победу".Завершил акцию запуск шаров в небо, который сопровождала знаменитая песня "Журавли".Читайте также:Искажение Второй мировой войны неприемлемо – заявление постпредов при ОБСЕ
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в турции прошла акция бессмертный полк в анкаре посол россии в турции алексей ерхов 9 мая бессмертный полк в мире новости новость
в турции прошла акция бессмертный полк в анкаре посол россии в турции алексей ерхов 9 мая бессмертный полк в мире новости новость
В Турции прошла акция "Бессмертный полк"
Принять участие в акции решили около 400 человек, среди которых были представители СНГ.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
В турецкой столице прошло шествие "Бессмертного полка", передает РИА Новости
.
Акция состоялась на территории российского диппредставительства, вокруг которого усилили меры безопасности. В шествии приняли участие около 400 человек, включая представителей многих стран СНГ.
На мероприятии выступил посол России в Турции Алексей Ерхов. В своей речи он отметил, что "участники акции отдали дань памяти отцам и дедам, завоевавшим Великую Победу".
"Мы сегодня занимаемся тем, что называется обеспечение связи поколений. Помнить и знать надо, что мы живем в непростое время и опять нам нужна Победа, одна на всех", - сказал он.
Завершил акцию запуск шаров в небо, который сопровождала знаменитая песня "Журавли".