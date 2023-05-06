https://uz.sputniknews.ru/20230506/turtsiya-aktsiya-bessmertnyy-polk-2023-34693998.html

В Турции прошла акция "Бессмертный полк"

В Турции прошла акция "Бессмертный полк"

Принять участие в акции решили около 400 человек.

2023-05-06T15:05+0500

2023-05-06T15:05+0500

2023-05-06T15:05+0500

в мире

великая отечественная война

бессмертный полк

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/04/19092728_11:2:2838:1592_1920x0_80_0_0_8da3f054d9ff290cb580acbf27cf4566.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В турецкой столице прошло шествие "Бессмертного полка", передает РИА Новости.Акция состоялась на территории российского диппредставительства, вокруг которого усилили меры безопасности. В шествии приняли участие около 400 человек, включая представителей многих стран СНГ.На мероприятии выступил посол России в Турции Алексей Ерхов. В своей речи он отметил, что "участники акции отдали дань памяти отцам и дедам, завоевавшим Великую Победу".Завершил акцию запуск шаров в небо, который сопровождала знаменитая песня "Журавли".Читайте также:Искажение Второй мировой войны неприемлемо – заявление постпредов при ОБСЕ

турция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в турции прошла акция бессмертный полк в анкаре посол россии в турции алексей ерхов 9 мая бессмертный полк в мире новости новость