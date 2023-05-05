https://uz.sputniknews.ru/20230505/vtoraya-mirovaya-voyna-istoriya-nelzya-perepisat-obse-34683779.html
Искажение Второй мировой войны неприемлемо – заявление постпредов при ОБСЕ
Искажение Второй мировой войны неприемлемо – заявление постпредов при ОБСЕ
Постпреды при ОБСЕ призвали чтить память о борцах с фашизмом.
2023-05-05T21:40+0500
2023-05-05T21:40+0500
2023-05-05T21:40+0500
общество
политика
вторая мировая война
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/359/23/3592334_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_541bc58882aa77b6ca44db8111b7d500.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Попытки пересмотра и искажение итогов Второй мировой войны неприемлемы, написано в совместном заявлении постоянных представителей Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана и Туркменистана при ОБСЕ.Авторы заявления считают недопустимыми реабилитацию и героизацию нацистов и их пособников, а также отрицание преступлений, совершенных ими против человечности. отрицания совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности.Страны подчеркнули, что согласно решениям Нюрнбергского трибунала, данные преступления не имеют срока давности.Также стороны считают сохранение исторической памяти о Второй мировой войне нельзя забыть.Кроме того, постпреды призвали мировое сообщество чтить память о борьбе с фашизмом и нацизмом, с уважением относится к подвигу народов.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/359/23/3592334_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_1eb494ac2fa7fc1e8006ec4c43731e50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
искажение второй мировой войны неприемлемо постпреды при обсе призвали чтить память о борцах с фашизмом заявление постоянных представителей азербайджана армении беларуси боснии и герцеговины казахстана кыргызстана россии сербии таджикистана туркменистана и узбекистана при обсе по случаю 78 летия победы во второй мировой войне вов
искажение второй мировой войны неприемлемо постпреды при обсе призвали чтить память о борцах с фашизмом заявление постоянных представителей азербайджана армении беларуси боснии и герцеговины казахстана кыргызстана россии сербии таджикистана туркменистана и узбекистана при обсе по случаю 78 летия победы во второй мировой войне вов
Искажение Второй мировой войны неприемлемо – заявление постпредов при ОБСЕ
Постпреды при ОБСЕ призвали чтить память о борцах с фашизмом во Второй Мировой войне.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Попытки пересмотра и искажение итогов Второй мировой войны неприемлемы, написано в совместном заявлении
постоянных представителей Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана и Туркменистана при ОБСЕ.
Авторы заявления считают недопустимыми реабилитацию и героизацию нацистов и их пособников, а также отрицание преступлений, совершенных ими против человечности. отрицания совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности.
Страны подчеркнули, что согласно решениям Нюрнбергского трибунала, данные преступления не имеют срока давности.
"Приветствуем принятую 15 декабря 2022 года резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости",- написали они.
Также стороны считают сохранение исторической памяти о Второй мировой войне нельзя забыть.
"Решительно осуждаем уничтожение и осквернение памятников воинам-освободителям, мемориальных объектов героям и военачальникам, а также мест захоронения солдат и офицеров вне зависимости от их местоположения и национального или этнического происхождения. Скорбим о жертвах национал-социализма",- подчеркнули они.
Кроме того, постпреды призвали мировое сообщество чтить память о борьбе с фашизмом и нацизмом, с уважением относится к подвигу народов.
"Побежденный нацизм не должен снова поднять голову",- заключили страны в общем заявлении.