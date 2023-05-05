https://uz.sputniknews.ru/20230505/vtoraya-mirovaya-voyna-istoriya-nelzya-perepisat-obse-34683779.html

Искажение Второй мировой войны неприемлемо – заявление постпредов при ОБСЕ

Искажение Второй мировой войны неприемлемо – заявление постпредов при ОБСЕ

Постпреды при ОБСЕ призвали чтить память о борцах с фашизмом.

2023-05-05T21:40+0500

2023-05-05T21:40+0500

2023-05-05T21:40+0500

общество

политика

вторая мировая война

память

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Попытки пересмотра и искажение итогов Второй мировой войны неприемлемы, написано в совместном заявлении постоянных представителей Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана и Туркменистана при ОБСЕ.Авторы заявления считают недопустимыми реабилитацию и героизацию нацистов и их пособников, а также отрицание преступлений, совершенных ими против человечности. отрицания совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности.Страны подчеркнули, что согласно решениям Нюрнбергского трибунала, данные преступления не имеют срока давности.Также стороны считают сохранение исторической памяти о Второй мировой войне нельзя забыть.Кроме того, постпреды призвали мировое сообщество чтить память о борьбе с фашизмом и нацизмом, с уважением относится к подвигу народов.Читайте также:

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