https://uz.sputniknews.ru/20230507/berlin-flag-rossii-9-maya-zapret-snyat-34728062.html
В Берлине сняли запрет на российские флаги на 9 мая
В Берлине сняли запрет на российские флаги на 9 мая
Решение отменить запрет на демонстрацию российского флага принял административный суд Берлина.
2023-05-07T17:06+0500
2023-05-07T17:06+0500
2023-05-07T18:06+0500
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ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российских флагов и символов на 8-9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал радиостанции rbb24. Ранее полиция Берлина сообщала, что в германской столице второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который, однако, не распространяется на дипломатов и ветеранов. При этом проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн в своем Twitter заявил, что административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, не снимая запрета на российский и советский. Уточняется, что это касается, в частности, мероприятия, запланированного на 9 мая на улице 17 Июня. При этом, как сообщил в воскресенье радиостанции представитель правоохранителей, полиция подала апелляцию на это решение в Высший административный суд. Ожидается, что решение следующей инстанции будет принято в этот же день.Читайте также: Салют в честь 9 мая прогремит в Ташкенте
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берлин административный суд запрет на демонстрацию флагов россии ссср украины празднование 9 мая день победы
берлин административный суд запрет на демонстрацию флагов россии ссср украины празднование 9 мая день победы
В Берлине сняли запрет на российские флаги на 9 мая
17:06 07.05.2023 (обновлено: 18:06 07.05.2023)
Решение отменить запрет на демонстрацию российского флага принял административный суд Берлина.
ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российских флагов и символов на 8-9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал радиостанции rbb24.
Ранее полиция Берлина сообщала, что в германской столице второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который, однако, не распространяется на дипломатов и ветеранов. При этом проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн в своем Twitter заявил, что административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, не снимая запрета на российский и советский.
"Административный суд Берлина также разрешил демонстрацию российских флагов и символов", - сообщает портал со ссылкой на данные полиции.
Уточняется, что это касается, в частности, мероприятия, запланированного на 9 мая на улице 17 Июня.
При этом, как сообщил в воскресенье радиостанции представитель правоохранителей, полиция подала апелляцию на это решение в Высший административный суд. Ожидается, что решение следующей инстанции будет принято в этот же день.