https://uz.sputniknews.ru/20230507/salyut-v-chest-9-maya-progremit-v-tashkente-34722099.html

Салют в честь 9 мая прогремит в Ташкенте

Салют в честь 9 мая прогремит в Ташкенте

Праздничный фейерверк организует Министерство обороны республики.

2023-05-07T13:12+0500

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день победы

узбекистан

общество

ташкент

салют

министерство обороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте 9 мая прогремит праздничный салют, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве обороны республики.Фейерверк можно будет увидеть в парке "Новый Узбекистан" в 21.00, сообщили в министерстве.Читайте также: В Узбекистане письма солдат собрали в книге

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