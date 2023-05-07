https://uz.sputniknews.ru/20230507/salyut-v-chest-9-maya-progremit-v-tashkente-34722099.html
Салют в честь 9 мая прогремит в Ташкенте
Салют в честь 9 мая прогремит в Ташкенте
Праздничный фейерверк организует Министерство обороны республики.
2023-05-07T13:12+0500
2023-05-07T13:12+0500
2023-05-07T13:12+0500
день победы
узбекистан
общество
ташкент
салют
министерство обороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте 9 мая прогремит праздничный салют, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве обороны республики.Фейерверк можно будет увидеть в парке "Новый Узбекистан" в 21.00, сообщили в министерстве.Читайте также: В Узбекистане письма солдат собрали в книге
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узбекистан ташкент салют парк новый узбекистан 9 мая день памяти и почестей день победы министерство обороны во сколько где когда будет салют фейерверк
Салют в честь 9 мая прогремит в Ташкенте
Праздничный фейерверк организует Министерство обороны республики.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте 9 мая прогремит праздничный салют, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве обороны республики.
Фейерверк можно будет увидеть в парке "Новый Узбекистан" в 21.00, сообщили в министерстве.