https://uz.sputniknews.ru/20230507/chm-po-boksu-xalokov-vyshel-v-chetvertfinal-34728310.html
ЧМ по боксу: Халоков вышел в четвертьфинал
ЧМ по боксу: Халоков вышел в четвертьфинал
Узбекистанец Абдумалик Халоков одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором.
2023-05-07T18:28+0500
2023-05-07T18:28+0500
2023-05-07T18:49+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
спорт
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/07/34726504_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27c1c00ed54f238b2328f2439bd5345c.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Узбекистанский боксер Абдумалик Халоков вышел в четвертьфинал Чемпионата мира, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.В Ташкенте продолжается Чемпионат мира по боксу. В седьмой день состязаний узбекистанец Абдумалик Халоков, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором и прошел в четвертьфинал турнира. Ранее боксер одолел гайанца Кевина Алликока.В этот же день свою первую победу на чемпионате одержал самый молодой член команды Узбекистана – Алохон Абдуллаев. В весовой категории до 75 кг он одолел китайца Меняна Чжао.Сегодня также на ринг выйдут звезды чемпионата – узбекистанцы Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.Читайте также: ЧМ по боксу: Абдуллаев одержал третью победу
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/07/34726504_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_197319fd34e75e78b77b8c9340106320.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан чемпионат мира по боксу ташкент победы абдумалик халоков алохон абдуллаев
узбекистан чемпионат мира по боксу ташкент победы абдумалик халоков алохон абдуллаев
ЧМ по боксу: Халоков вышел в четвертьфинал
18:28 07.05.2023 (обновлено: 18:49 07.05.2023)
Узбекистанец Абдумалик Халоков одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik.
Узбекистанский боксер Абдумалик Халоков вышел в четвертьфинал Чемпионата мира, сообщает
Национальный олимпийский комитет республики.
В Ташкенте продолжается Чемпионат мира по боксу. В седьмой день состязаний узбекистанец Абдумалик Халоков, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором и прошел в четвертьфинал турнира. Ранее боксер одолел гайанца Кевина Алликока.
В этот же день свою первую победу на чемпионате одержал самый молодой член команды Узбекистана – Алохон Абдуллаев. В весовой категории до 75 кг он одолел китайца Меняна Чжао.
Сегодня также на ринг выйдут звезды чемпионата – узбекистанцы Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.