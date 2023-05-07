https://uz.sputniknews.ru/20230507/chm-po-boksu-xalokov-vyshel-v-chetvertfinal-34728310.html

ЧМ по боксу: Халоков вышел в четвертьфинал

ЧМ по боксу: Халоков вышел в четвертьфинал

Узбекистанец Абдумалик Халоков одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором.

2023-05-07T18:28+0500

2023-05-07T18:28+0500

2023-05-07T18:49+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

спорт

бокс

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Узбекистанский боксер Абдумалик Халоков вышел в четвертьфинал Чемпионата мира, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.В Ташкенте продолжается Чемпионат мира по боксу. В седьмой день состязаний узбекистанец Абдумалик Халоков, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором и прошел в четвертьфинал турнира. Ранее боксер одолел гайанца Кевина Алликока.В этот же день свою первую победу на чемпионате одержал самый молодой член команды Узбекистана – Алохон Абдуллаев. В весовой категории до 75 кг он одолел китайца Меняна Чжао.Сегодня также на ринг выйдут звезды чемпионата – узбекистанцы Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.Читайте также: ЧМ по боксу: Абдуллаев одержал третью победу

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