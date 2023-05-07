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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230507/chm-po-boksu-xalokov-vyshel-v-chetvertfinal-34728310.html
ЧМ по боксу: Халоков вышел в четвертьфинал
ЧМ по боксу: Халоков вышел в четвертьфинал
Узбекистанец Абдумалик Халоков одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором.
2023-05-07T18:28+0500
2023-05-07T18:49+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
спорт
бокс
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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Узбекистанский боксер Абдумалик Халоков вышел в четвертьфинал Чемпионата мира, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.В Ташкенте продолжается Чемпионат мира по боксу. В седьмой день состязаний узбекистанец Абдумалик Халоков, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором и прошел в четвертьфинал турнира. Ранее боксер одолел гайанца Кевина Алликока.В этот же день свою первую победу на чемпионате одержал самый молодой член команды Узбекистана – Алохон Абдуллаев. В весовой категории до 75 кг он одолел китайца Меняна Чжао.Сегодня также на ринг выйдут звезды чемпионата – узбекистанцы Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.Читайте также: ЧМ по боксу: Абдуллаев одержал третью победу
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узбекистан чемпионат мира по боксу ташкент победы абдумалик халоков алохон абдуллаев
узбекистан чемпионат мира по боксу ташкент победы абдумалик халоков алохон абдуллаев

ЧМ по боксу: Халоков вышел в четвертьфинал

18:28 07.05.2023 (обновлено: 18:49 07.05.2023)
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет
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Узбекистанец Абдумалик Халоков одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Узбекистанский боксер Абдумалик Халоков вышел в четвертьфинал Чемпионата мира, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.
В Ташкенте продолжается Чемпионат мира по боксу. В седьмой день состязаний узбекистанец Абдумалик Халоков, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал уверенную победу над австралийцем Чарли Сеньором и прошел в четвертьфинал турнира. Ранее боксер одолел гайанца Кевина Алликока.
В этот же день свою первую победу на чемпионате одержал самый молодой член команды Узбекистана – Алохон Абдуллаев. В весовой категории до 75 кг он одолел китайца Меняна Чжао.
Сегодня также на ринг выйдут звезды чемпионата – узбекистанцы Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.
Читайте также: ЧМ по боксу: Абдуллаев одержал третью победу
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