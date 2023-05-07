https://uz.sputniknews.ru/20230507/medvedev-opublikoval-preduprejdenie-organizatoram-teraktov-34724500.html
Медведев опубликовал предупреждение организаторам терактов
Медведев опубликовал предупреждение организаторам терактов
Зампредседателя Совета безопасности РФ прокомментировал ситуацию с подрывом машины Захара Прилепина. 07.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-07T15:58+0500
2023-05-07T15:58+0500
2023-05-07T15:58+0500
россия
совет безопасности российской федерации
дмитрий медведев
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ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, озвучил предупржедение тем, кто организовывает и проводит теракты. Он похвалил сотрудников МВД, которые задержали преступников, совершивших теракт против Прилепина. По словам зампредседателя Совбеза, их, как и других преступников, будут судить и приговорят к длительным срокам заключения. Напомним, накануне машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Угрозы для его здоровья нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.Читайте также: Дмитрий Медведев: мир болен и находится на пороге новой мировой войны
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россия, совет безопасности российской федерации, дмитрий медведев
россия, совет безопасности российской федерации, дмитрий медведев
Медведев опубликовал предупреждение организаторам терактов
Зампредседателя Совета безопасности РФ прокомментировал ситуацию с подрывом машины Захара Прилепина.
ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, озвучил предупржедение тем, кто организовывает и проводит теракты.
Он похвалил сотрудников МВД, которые задержали преступников, совершивших теракт против Прилепина. По словам зампредседателя Совбеза, их, как и других преступников, будут судить и приговорят к длительным срокам заключения.
"Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Напомним, накануне машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Угрозы для его здоровья нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.