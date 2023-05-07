https://uz.sputniknews.ru/20230507/medvedev-opublikoval-preduprejdenie-organizatoram-teraktov-34724500.html

Медведев опубликовал предупреждение организаторам терактов

Медведев опубликовал предупреждение организаторам терактов

Зампредседателя Совета безопасности РФ прокомментировал ситуацию с подрывом машины Захара Прилепина. 07.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-07T15:58+0500

2023-05-07T15:58+0500

2023-05-07T15:58+0500

россия

совет безопасности российской федерации

дмитрий медведев

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ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с подрывом машины сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина, озвучил предупржедение тем, кто организовывает и проводит теракты. Он похвалил сотрудников МВД, которые задержали преступников, совершивших теракт против Прилепина. По словам зампредседателя Совбеза, их, как и других преступников, будут судить и приговорят к длительным срокам заключения. Напомним, накануне машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Угрозы для его здоровья нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.Читайте также: Дмитрий Медведев: мир болен и находится на пороге новой мировой войны

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россия, совет безопасности российской федерации, дмитрий медведев