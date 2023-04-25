https://uz.sputniknews.ru/20230425/rossiya-dmitriy-medvedev-mir-stoit-porog-novaya-mirovaya-voyna-34240522.html

Дмитрий Медведев: мир болен и находится на пороге новой мировой войны

Дмитрий Медведев: мир болен и находится на пороге новой мировой войны

Замглавы Совбеза РФ считает, что мир стоит на пороге новой мировой войны, но ее еще можно избежать.

2023-04-25T15:03+0500

2023-04-25T15:03+0500

2023-04-25T15:03+0500

россия

дмитрий медведев

заявление

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Ташкент, 25 апр — Sputnik. Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, сообщает РИА Новости.Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи с участниками марафона "Знание".При этом он добавил, что не будет ничего прогнозировать, поскольку “прогнозы — дело неблагодарное”.Также Медведев отметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.Читайте также: Трамп еще раз напомнил о третьей мировой войнеВ США бьют тревогу из-за противостояния с Россией

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