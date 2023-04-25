https://uz.sputniknews.ru/20230425/rossiya-dmitriy-medvedev-mir-stoit-porog-novaya-mirovaya-voyna-34240522.html
Дмитрий Медведев: мир болен и находится на пороге новой мировой войны
Дмитрий Медведев: мир болен и находится на пороге новой мировой войны
Замглавы Совбеза РФ считает, что мир стоит на пороге новой мировой войны, но ее еще можно избежать.
2023-04-25T15:03+0500
2023-04-25T15:03+0500
2023-04-25T15:03+0500
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дмитрий медведев
заявление
мир
болезнь
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в мире
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Ташкент, 25 апр — Sputnik. Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, сообщает РИА Новости.Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи с участниками марафона "Знание".При этом он добавил, что не будет ничего прогнозировать, поскольку “прогнозы — дело неблагодарное”.Также Медведев отметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.Читайте также: Трамп еще раз напомнил о третьей мировой войнеВ США бьют тревогу из-за противостояния с Россией
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россия дмитрий медведев заявление мир болезнь война
россия дмитрий медведев заявление мир болезнь война
Дмитрий Медведев: мир болен и находится на пороге новой мировой войны
Замглавы Совбеза РФ считает, что мир стоит на пороге новой мировой войны, но ее еще можно избежать
Ташкент, 25 апр — Sputnik
. Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, сообщает РИА Новости
.
Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи с участниками марафона "Знание".
"Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — сказал Медведев.
При этом он добавил, что не будет ничего прогнозировать, поскольку “прогнозы — дело неблагодарное”.
Также Медведев отметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.