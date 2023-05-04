https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-maya-kniga-pisma-soldaty-uzarxiv-posolstvo-rossiya-34621554.html
В Узбекистане письма солдат собрали в книге
В Узбекистане письма солдат собрали в книге
Выпуск книги Агентство "Узархив" приурочило к 9 мая. В ее основе — письма с фронта, которые хранятся почти 80 лет.
2023-05-04T17:09+0500
2023-05-04T17:09+0500
2023-05-04T17:23+0500
узбекистан
вов
книга
9 мая
общество
россия
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне издали книгу "Письма солдат", сообщила пресс-служба посольства России в Ташкенте.Работа над книгой объемом более 360 страниц заняла больше года. Каждое письмо опубликовали на русском и узбекском языках.По словам руководителя информационной службы агентства Анвара Алиева, “в этих письмах содержатся теплые и искренние слова и пожелания воинов родным и близким. Также из писем можно узнать о героизме солдат во время сражений и ненависти к врагу, а главное — об их уверенности в победе”.Издание презентуют на разных площадках республики, в том числе в Государственном музее истории, где с 5 мая будет проходить фотовыставка "Память — вечна, забота о человеке — свята".Читайте также: Ветераны ВОВ получат по 18 млн сумов в честь 9 мая
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узбекистан вов книга 9 мая россия посольство россии в узбекистане общество
узбекистан вов книга 9 мая россия посольство россии в узбекистане общество
В Узбекистане письма солдат собрали в книге
17:09 04.05.2023 (обновлено: 17:23 04.05.2023)
Выпуск книги Агентство "Узархив" приурочило к 9 мая. В ее основе — письма с фронта, которые хранятся почти 80 лет.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik
. В Узбекистане к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне издали книгу "Письма солдат", сообщила пресс-служба
посольства России в Ташкенте.
“В ее основу легли письма уроженцев республики с фронтов Великой Отечественной войны, хранящиеся в государственных архивах Агентства “Узархив” уже почти 80 лет, — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Работа над книгой объемом более 360 страниц заняла больше года. Каждое письмо опубликовали на русском и узбекском языках.
По словам руководителя информационной службы агентства Анвара Алиева, “в этих письмах содержатся теплые и искренние слова и пожелания воинов родным и близким. Также из писем можно узнать о героизме солдат во время сражений и ненависти к врагу, а главное — об их уверенности в победе”.
Издание презентуют на разных площадках республики, в том числе в Государственном музее истории, где с 5 мая будет проходить фотовыставка "Память — вечна, забота о человеке — свята".