https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-maya-kniga-pisma-soldaty-uzarxiv-posolstvo-rossiya-34621554.html

В Узбекистане письма солдат собрали в книге

В Узбекистане письма солдат собрали в книге

Выпуск книги Агентство "Узархив" приурочило к 9 мая. В ее основе — письма с фронта, которые хранятся почти 80 лет.

2023-05-04T17:09+0500

2023-05-04T17:09+0500

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узбекистан

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книга

9 мая

общество

россия

посольство россии в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне издали книгу "Письма солдат", сообщила пресс-служба посольства России в Ташкенте.Работа над книгой объемом более 360 страниц заняла больше года. Каждое письмо опубликовали на русском и узбекском языках.По словам руководителя информационной службы агентства Анвара Алиева, “в этих письмах содержатся теплые и искренние слова и пожелания воинов родным и близким. Также из писем можно узнать о героизме солдат во время сражений и ненависти к врагу, а главное — об их уверенности в победе”.Издание презентуют на разных площадках республики, в том числе в Государственном музее истории, где с 5 мая будет проходить фотовыставка "Память — вечна, забота о человеке — свята".Читайте также: Ветераны ВОВ получат по 18 млн сумов в честь 9 мая

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