https://uz.sputniknews.ru/20230507/trevojnye-znaki-otnosheniya-psixologiya-34712658.html
Как распознать тревожные знаки в отношениях – эксперт
Как распознать тревожные знаки в отношениях – эксперт
Психотерапевт рассказала, как понять, что отношения зашли в тупик.
2023-05-07T08:01+0500
2023-05-07T08:01+0500
2023-05-07T08:01+0500
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психология
отношения
романтика
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Есть определенные "звоночки", которые говорят о кризисе в отношениях, рассказала психотерапевт Лорен Консул в беседе с Independent.Главный признак – это нежелание мириться друг с другом. Пара постоянно ссорится, ища виновника конфликта, а не причину.Также о разрушающихся отношениях говорит нежелание брать на себя ответственность.Еще очевидные признаки – это потеря интереса к партнеру и желания его защищать. Кроме того, стоит обратить внимание, если возлюбленный говорит одно, а делает совершенно другое.Читайте также:
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как распознать тревожные знаки в отношениях как понять что отношения зашли в тупик признаки угасания любви как вернуть романтику в отношения психология советы психолога отношения
как распознать тревожные знаки в отношениях как понять что отношения зашли в тупик признаки угасания любви как вернуть романтику в отношения психология советы психолога отношения
Как распознать тревожные знаки в отношениях – эксперт
Психотерапевт рассказала, как понять, что романтические отношения зашли в тупик.
Есть определенные "звоночки", которые говорят о кризисе в отношениях, рассказала психотерапевт Лорен Консул в беседе с Independent.
Главный признак – это нежелание мириться друг с другом. Пара постоянно ссорится, ища виновника конфликта, а не причину.
Также о разрушающихся отношениях говорит нежелание брать на себя ответственность.
"Вы просто говорите: если мой партнер изменится или что-то будет делать иначе, все будет хорошо", — сказала эксперт.
Еще очевидные признаки – это потеря интереса к партнеру и желания его защищать. Кроме того, стоит обратить внимание, если возлюбленный говорит одно, а делает совершенно другое.