https://uz.sputniknews.ru/20230507/trevojnye-znaki-otnosheniya-psixologiya-34712658.html

Как распознать тревожные знаки в отношениях – эксперт

Как распознать тревожные знаки в отношениях – эксперт

Психотерапевт рассказала, как понять, что отношения зашли в тупик.

2023-05-07T08:01+0500

2023-05-07T08:01+0500

2023-05-07T08:01+0500

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психология

отношения

романтика

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Есть определенные "звоночки", которые говорят о кризисе в отношениях, рассказала психотерапевт Лорен Консул в беседе с Independent.Главный признак – это нежелание мириться друг с другом. Пара постоянно ссорится, ища виновника конфликта, а не причину.Также о разрушающихся отношениях говорит нежелание брать на себя ответственность.Еще очевидные признаки – это потеря интереса к партнеру и желания его защищать. Кроме того, стоит обратить внимание, если возлюбленный говорит одно, а делает совершенно другое.Читайте также:

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