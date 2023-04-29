https://uz.sputniknews.ru/20230429/kak-ponyat-chto-lyubov-proshla--labkovskiy--34412769.html

Как понять, что любовь прошла – Лабковский

Как понять, что любовь прошла – Лабковский

Психолог рассказал, как понять, что люди больше не любят друг друга.

2023-04-29T22:00+0500

2023-04-29T22:00+0500

2023-04-29T22:00+0500

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психология

отношения

любовь

мнение эксперта

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Некоторые неочевидные признаки могут говорить о том, что любовь ушла из отношений, рассказал в соцсети психолог Михаил Лабковский.Зачастую люди не понимают, когда заканчивается любовь и начинается созависимость. Один из признаков такого изменения – это переживая, что партнер обидится на то или иное безобидное действие.Также "звоночками" могут быть чувство соревновательности, редкие разговоры и незаинтересованность в жизни партнера.Кроме того, об угасании любви говорят частые ссоры, регулярные компромиссы во избежание конфликтов, постоянное подстраивание своей жизни под партнера и безответные действия с его стороны.Подводя итог, Лабковский напомнил, что забота о себе — это не эгоизм, а важный элемент счастья.Читайте также:

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