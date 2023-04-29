https://uz.sputniknews.ru/20230429/kak-ponyat-chto-lyubov-proshla--labkovskiy--34412769.html
Как понять, что любовь прошла – Лабковский
Как понять, что любовь прошла – Лабковский
Психолог рассказал, как понять, что люди больше не любят друг друга.
2023-04-29T22:00+0500
2023-04-29T22:00+0500
2023-04-29T22:00+0500
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психология
отношения
любовь
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Некоторые неочевидные признаки могут говорить о том, что любовь ушла из отношений, рассказал в соцсети психолог Михаил Лабковский.Зачастую люди не понимают, когда заканчивается любовь и начинается созависимость. Один из признаков такого изменения – это переживая, что партнер обидится на то или иное безобидное действие.Также "звоночками" могут быть чувство соревновательности, редкие разговоры и незаинтересованность в жизни партнера.Кроме того, об угасании любви говорят частые ссоры, регулярные компромиссы во избежание конфликтов, постоянное подстраивание своей жизни под партнера и безответные действия с его стороны.Подводя итог, Лабковский напомнил, что забота о себе — это не эгоизм, а важный элемент счастья.Читайте также:
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как понять что любовь прошла лабковский психолог советы лабковский об отношениях статьи психология отношения любовь что делать если пропала любовь
как понять что любовь прошла лабковский психолог советы лабковский об отношениях статьи психология отношения любовь что делать если пропала любовь
Как понять, что любовь прошла – Лабковский
Знаменитый психолог рассказал, как понять, что люди больше не любят друг друга.
Некоторые неочевидные признаки могут говорить о том, что любовь ушла из отношений, рассказал в соцсети психолог Михаил Лабковский.
Зачастую люди не понимают, когда заканчивается любовь и начинается созависимость. Один из признаков такого изменения – это переживая, что партнер обидится на то или иное безобидное действие.
"Люди с разными представлениями о любви могут совершать одну и ту же ошибку – стараются быть "удобными" для партнёра, игнорируя свои чувства, эмоции и желания. Чтобы не расстраивать. Чтобы не провоцировать. Чтобы не потерять эти отношения", - отметил специалист.
Также "звоночками" могут быть чувство соревновательности, редкие разговоры и незаинтересованность в жизни партнера.
Кроме того, об угасании любви говорят частые ссоры, регулярные компромиссы во избежание конфликтов, постоянное подстраивание своей жизни под партнера и безответные действия с его стороны.
"Любой союз должен строиться на взаимном уважении, равноправии и любви, и вы точно этого заслуживаете. Если же вы считаете, что не можете отпустить нездоровые паттерны в отношениях и вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь к специалисту",- подчеркнул психолог.
Подводя итог, Лабковский напомнил, что забота о себе — это не эгоизм, а важный элемент счастья.