https://uz.sputniknews.ru/20230507/uzbekistan-import-elektromobili-nachalo-2023-34718016.html

С начала года Узбекистан импортировал электромобили на сумму $54,7 млн

С начала года Узбекистан импортировал электромобили на сумму $54,7 млн

За год число закупленных за рубежом электромобилей выросло более чем на 1200 единиц.

2023-05-07T11:57+0500

2023-05-07T11:57+0500

2023-05-07T12:01+0500

узбекистан

общество

импорт

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В январе-марте 2023 года Узбекистан импортировал из восьми зарубежных стран 1668 электромобилей на сумму $54,7 млн, сообщает Агентство по статистике.Импорт электромобилей увеличился на 1215 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В марте 2023 года Узбекистан импортировал из зарубежных стран 882 электромобиля.За 3 месяца наибольшее количество электромобилей завезли из Китая — 1444. Также 183 электромобиля закупили в Гонконге, 27 — в Германии, 6 — в Корее и 5 — в ОАЭ.Читайте также: Тренд налицо: в Узбекистан завезли втрое больше электромобилей

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