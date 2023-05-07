https://uz.sputniknews.ru/20230507/v-chest-prazdnika-veterany-smogut-letat-besplatno-34729648.html
В честь праздника ветераны смогут летать бесплатно
В честь праздника ветераны смогут летать бесплатно
Авиакомпания Uzbekistan Airways в честь Дня памяти и почестей предоставила ветеранам возможность бесплатно совершить путешествие по республике или в страны СНГ.
2023-05-07T19:49+0500
2023-05-07T19:49+0500
2023-05-07T20:09+0500
день победы
узбекистан
общество
ветераны
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В честь 9 мая авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о предоставлении льгот ветеранам и приравненным к ним лицам. Участники Великой Отечественной войны (ВОВ) и их сопровождающие могут получить бесплатные билеты на рейсы внутри республики и в страны СНГ, сообщает пресс-служба авиакомпании.Льгота действует с 1 по 15 мая. Воспользоваться ей могут:С полным списком льготных категорий можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Бесплатный билет может также получить один сопровождающий.Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о выдаче каждому ветерану единовременной выплаты в размере 18 млн сумов в честь праздника.Читайте также: Сколько ветеранов в Узбекистане?
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uzbekistan airways узбекистан ветераны инвалиды блокадники льгота бесплатный билет самолет рейс внутренние по снг
uzbekistan airways узбекистан ветераны инвалиды блокадники льгота бесплатный билет самолет рейс внутренние по снг
В честь праздника ветераны смогут летать бесплатно
19:49 07.05.2023 (обновлено: 20:09 07.05.2023)
Авиакомпания Uzbekistan Airways в честь Дня памяти и почестей предоставила ветеранам возможность бесплатно совершить путешествие по республике или в страны СНГ.
ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В честь 9 мая авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о предоставлении льгот ветеранам и приравненным к ним лицам.
Участники Великой Отечественной войны (ВОВ) и их сопровождающие могут получить бесплатные билеты на рейсы внутри республики и в страны СНГ, сообщает
пресс-служба авиакомпании.
Льгота действует с 1 по 15 мая. Воспользоваться ей могут:
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
ветераны гражданской войны и боевых операций по защите СССР;
С полным списком льготных категорий можно ознакомиться на сайте
авиакомпании. Бесплатный билет может также получить один сопровождающий.
Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о выдаче каждому ветерану единовременной выплаты в размере 18 млн сумов в честь праздника.