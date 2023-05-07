https://uz.sputniknews.ru/20230507/v-chest-prazdnika-veterany-smogut-letat-besplatno-34729648.html

В честь праздника ветераны смогут летать бесплатно

В честь праздника ветераны смогут летать бесплатно

Авиакомпания Uzbekistan Airways в честь Дня памяти и почестей предоставила ветеранам возможность бесплатно совершить путешествие по республике или в страны СНГ.

2023-05-07T19:49+0500

2023-05-07T19:49+0500

2023-05-07T20:09+0500

день победы

узбекистан

общество

ветераны

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В честь 9 мая авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о предоставлении льгот ветеранам и приравненным к ним лицам. Участники Великой Отечественной войны (ВОВ) и их сопровождающие могут получить бесплатные билеты на рейсы внутри республики и в страны СНГ, сообщает пресс-служба авиакомпании.Льгота действует с 1 по 15 мая. Воспользоваться ей могут:С полным списком льготных категорий можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Бесплатный билет может также получить один сопровождающий.Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о выдаче каждому ветерану единовременной выплаты в размере 18 млн сумов в честь праздника.Читайте также: Сколько ветеранов в Узбекистане?

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