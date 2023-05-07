https://uz.sputniknews.ru/20230507/skolko-veteranov-v-uzbekistane-34724357.html
Сколько ветеранов в Узбекистане?
Сколько ветеранов в Узбекистане?
В честь праздника каждый ветеран Великой Отечественной войны получит единовременную выплату в размере 18 млн сумов.
2023-05-07T15:24+0500
2023-05-07T15:24+0500
2023-05-07T15:24+0500
узбекистан
общество
ветераны
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ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В Узбекистане в настоящее время проживает 174 ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве обороны республики.Из них в Ташкенте проживает 55 ветеранов.Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о выдаче каждому ветерану единовременной выплаты в размере 18 млн сумов.Читайте также: Салют в честь 9 мая прогремит в Ташкенте
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узбекистан ветераны великая отечественная война ветеран труда ташкент министерство обороны
узбекистан ветераны великая отечественная война ветеран труда ташкент министерство обороны
Сколько ветеранов в Узбекистане?
В честь праздника каждый ветеран Великой Отечественной войны получит единовременную выплату в размере 18 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В Узбекистане в настоящее время проживает 174 ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве обороны республики.
Из них в Ташкенте проживает 55 ветеранов.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ
о выдаче каждому ветерану единовременной выплаты в размере 18 млн сумов.