https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-aktivnost-ataki-xakery-prichiny-strany-perechen-34752652.html

Узбекистан в числе тех, кого активно атакуют хакеры

Узбекистан в числе тех, кого активно атакуют хакеры

Наибольшее число кибератак фиксируют в странах СНГ, Ближнего Востока и Азии.

2023-05-08T17:36+0500

2023-05-08T17:36+0500

2023-05-08T17:36+0500

узбекистан

кибератака

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Подавляющее число кибератак в 2023 году наблюдают в регионах, где происходят геополитические конфликты, рассказал руководитель ближневосточного исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Амин Хасбини. Об этом сообщает РИА Новости.Также он отметил, что специфика кибернападений отличается в зависимости от страны. К примеру, в России и Казахстане продолжают активно использовать устройства на устаревшей операционной системе Windows 7, что делает их уязвимыми для хакеров. А на Ближнем Востоке, в Африке и Турции много фишинговых атак, когда мошенники стремятся убедить пользователя кликнуть по ссылке и перейти по ней, чтобы украсть его данные или финансовую информацию.По словам специалиста, власти стран стараются действовать на опережение, используя в том числе искусственный интеллект, однако противодействие должно быть разнонаправленным.При этом он подчеркнул, что единого универсального подхода не существует. Поэтому в зависимости от сферы деятельности у каждого предприятия должны быть специальные правила для обеспечения кибербезопасности, включая как защиту сотрудников, которые работают удаленно, так и самих рабочих процессов.Читайте также: Банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки

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