https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-aktivnost-ataki-xakery-prichiny-strany-perechen-34752652.html
Узбекистан в числе тех, кого активно атакуют хакеры
Узбекистан в числе тех, кого активно атакуют хакеры
Наибольшее число кибератак фиксируют в странах СНГ, Ближнего Востока и Азии.
2023-05-08T17:36+0500
2023-05-08T17:36+0500
2023-05-08T17:36+0500
узбекистан
кибератака
мнение эксперта
в мире
общество
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Подавляющее число кибератак в 2023 году наблюдают в регионах, где происходят геополитические конфликты, рассказал руководитель ближневосточного исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Амин Хасбини. Об этом сообщает РИА Новости.Также он отметил, что специфика кибернападений отличается в зависимости от страны. К примеру, в России и Казахстане продолжают активно использовать устройства на устаревшей операционной системе Windows 7, что делает их уязвимыми для хакеров. А на Ближнем Востоке, в Африке и Турции много фишинговых атак, когда мошенники стремятся убедить пользователя кликнуть по ссылке и перейти по ней, чтобы украсть его данные или финансовую информацию.По словам специалиста, власти стран стараются действовать на опережение, используя в том числе искусственный интеллект, однако противодействие должно быть разнонаправленным.При этом он подчеркнул, что единого универсального подхода не существует. Поэтому в зависимости от сферы деятельности у каждого предприятия должны быть специальные правила для обеспечения кибербезопасности, включая как защиту сотрудников, которые работают удаленно, так и самих рабочих процессов.Читайте также: Банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки
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узбекистан кибератака мнение эксперта общество
узбекистан кибератака мнение эксперта общество
Узбекистан в числе тех, кого активно атакуют хакеры
Наибольшее число кибератак фиксируют в странах СНГ, Ближнего Востока и Азии.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik
. Подавляющее число кибератак в 2023 году наблюдают в регионах, где происходят геополитические конфликты, рассказал руководитель ближневосточного исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Амин Хасбини. Об этом сообщает РИА Новости
.
“Мы видим много кибератак в регионах, где происходят геополитические конфликты. Много целевых атак фиксируется в Азии, Восточной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке. Среди стран можно выделить Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Турцию. Россия также в топе рейтинга по количеству кибератак”, — указал эксперт.
Также он отметил, что специфика кибернападений отличается в зависимости от страны. К примеру, в России и Казахстане продолжают активно использовать устройства на устаревшей операционной системе Windows 7, что делает их уязвимыми для хакеров. А на Ближнем Востоке, в Африке и Турции много фишинговых атак, когда мошенники стремятся убедить пользователя кликнуть по ссылке и перейти по ней, чтобы украсть его данные или финансовую информацию.
По словам специалиста, власти стран стараются действовать на опережение, используя в том числе искусственный интеллект, однако противодействие должно быть разнонаправленным.
"Нужно обязательно работать и с пользователями, и с компаниями, внедрять технические средства, выпускать регулирующие нормативные акты, а также повышать киберграмотность людей. Среди примеров — работа с пользователями во время пандемии, людей обучали не кликать на подозрительные ссылки и другим основам безопасного поведения в интернете", — рассказал Хасбини.
При этом он подчеркнул, что единого универсального подхода не существует. Поэтому в зависимости от сферы деятельности у каждого предприятия должны быть специальные правила для обеспечения кибербезопасности, включая как защиту сотрудников, которые работают удаленно, так и самих рабочих процессов.