https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-bostanlykskiy-rayon-tashoblast-zemletryaseniye-maya-2023-goda-34734254.html

В Узбекистане произошло землетрясение

В Узбекистане произошло землетрясение

Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области, в 117 км от Ташкента.

2023-05-08T09:18+0500

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2023-05-08T09:18+0500

узбекистан

ташкентская область

землетрясение

общество

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сегодня 08.46 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 3,2. Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 117 км в северо-восточном направлении.Читайте также: Не существует технологий для предсказания землетрясений — МЧС

узбекистан

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