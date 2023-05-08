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В Узбекистане произошло землетрясение
В Узбекистане произошло землетрясение
Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области, в 117 км от Ташкента.
2023-05-08T09:18+0500
2023-05-08T09:18+0500
2023-05-08T09:18+0500
узбекистан
ташкентская область
землетрясение
общество
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сегодня 08.46 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 3,2. Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 117 км в северо-восточном направлении.Читайте также: Не существует технологий для предсказания землетрясений — МЧС
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узбекистан ташкентская область землетрясение мчс общество
узбекистан ташкентская область землетрясение мчс общество
В Узбекистане произошло землетрясение
Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области, в 117 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Сегодня 08.46 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 3,2. Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 117 км в северо-восточном направлении.