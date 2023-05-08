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На фестивале в Узбекистане показали 30 видов знаменитого самаркандского хлеба
На фестивале в Узбекистане показали 30 видов знаменитого самаркандского хлеба
В Сырдарьинской области, в рамках фестиваля бахши, представили национальные блюда, характерные для разных регионов республики. В их числе — самаркандские лепешки.
2023-05-08T12:34+0500
2023-05-08T12:34+0500
2023-05-08T13:11+0500
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сырдарьинская область
гулистан
фестиваль
самарканд
хлебобулочные изделия
презентация
культура
туризм
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ГУЛИСТАН, 8 мая — Sputnik. В городе Гулистане Сырдарьинской области в рамках фестиваля бахши представили 30 видов знаменитых самаркандских лепешек, сообщает корреспондент Sputnik.На специально открытой гастрономической улице участники и гости фестиваля могли попробовать блюда, характерные для разных регионов республики.Также им рассказали об истории и традициях приготовления национальных блюд, в том числе самаркандских лепешек.Самый знаменитый самаркандский хлеб — “Гала Осиё-нон” весит до двух килограммов и пользуется большим спросом у иностранных туристов.Также он добавил, что вкус хлеба, испеченного на дровах, намного лучше обычного.В Сырдарьинской области завершается III Международный фестиваль бахши. В нем участвовали музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира, в том числе России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Южной Кореи и Японии. Впервые фестиваль прошел в Термезе в 2019 году, а во второй раз — в Нукусе в 2021 году.Читайте также: "Это станет новым направлением искусства": бахши рассказали о своем призвании
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узбекистан сырдарьинская область гулистан фестиваль самарканд хлебобулочные изделия презентация культура туризм
узбекистан сырдарьинская область гулистан фестиваль самарканд хлебобулочные изделия презентация культура туризм
На фестивале в Узбекистане показали 30 видов знаменитого самаркандского хлеба
12:34 08.05.2023 (обновлено: 13:11 08.05.2023)
В Сырдарьинской области в рамках фестиваля бахши представили национальные блюда, характерные для разных регионов республики. В их числе — самаркандские лепешки.
ГУЛИСТАН, 8 мая — Sputnik. В городе Гулистане Сырдарьинской области в рамках фестиваля бахши представили 30 видов знаменитых самаркандских лепешек, сообщает корреспондент Sputnik.
На специально открытой гастрономической улице участники и гости фестиваля могли попробовать блюда, характерные для разных регионов республики.
Также им рассказали об истории и традициях приготовления национальных блюд, в том числе самаркандских лепешек.
“Всего в Самаркандской области производят 62 вида хлеба. В настоящее время, мы обучаем молодых пекарей в профессиональном колледже Самарканда. Они учатся технологии приготовления более 40 видов теста и хлеба. Выпекают хлеб в земляных и обычных тандырах (глинобитных печах), а также в казанах”, — рассказал специалист учебного заведения Икрам Ходжаназаров.
Самый знаменитый самаркандский хлеб — “Гала Осиё-нон” весит до двух килограммов и пользуется большим спросом у иностранных туристов.
“Туристы, приезжающие в Самарканд из России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, европейских стран, с удовольствием едят Гала Осиё-нон, зогора-нон (хлеб из кукурузной муки) и катламу (слоеную лепешку), — рассказал специалист.
Также он добавил, что вкус хлеба, испеченного на дровах, намного лучше обычного.
В Сырдарьинской области завершается III Международный фестиваль бахши. В нем участвовали музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира, в том числе России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Южной Кореи и Японии. Впервые фестиваль прошел в Термезе в 2019 году, а во второй раз — в Нукусе в 2021 году.