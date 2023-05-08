https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-festival-baxshi-vystavka-xleb-samarkand-34742073.html

На фестивале в Узбекистане показали 30 видов знаменитого самаркандского хлеба

На фестивале в Узбекистане показали 30 видов знаменитого самаркандского хлеба

В Сырдарьинской области, в рамках фестиваля бахши, представили национальные блюда, характерные для разных регионов республики. В их числе — самаркандские лепешки.

2023-05-08T12:34+0500

2023-05-08T12:34+0500

2023-05-08T13:11+0500

узбекистан

сырдарьинская область

гулистан

фестиваль

самарканд

хлебобулочные изделия

презентация

культура

туризм

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ГУЛИСТАН, 8 мая — Sputnik. В городе Гулистане Сырдарьинской области в рамках фестиваля бахши представили 30 видов знаменитых самаркандских лепешек, сообщает корреспондент Sputnik.На специально открытой гастрономической улице участники и гости фестиваля могли попробовать блюда, характерные для разных регионов республики.Также им рассказали об истории и традициях приготовления национальных блюд, в том числе самаркандских лепешек.Самый знаменитый самаркандский хлеб — “Гала Осиё-нон” весит до двух килограммов и пользуется большим спросом у иностранных туристов.Также он добавил, что вкус хлеба, испеченного на дровах, намного лучше обычного.В Сырдарьинской области завершается III Международный фестиваль бахши. В нем участвовали музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира, в том числе России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Южной Кореи и Японии. Впервые фестиваль прошел в Термезе в 2019 году, а во второй раз — в Нукусе в 2021 году.Читайте также: "Это станет новым направлением искусства": бахши рассказали о своем призвании

узбекистан

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