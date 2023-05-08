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Мирзиёев объявил, что в Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
Мирзиёев объявил, что в Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
Об этом глава республики объявил в ходе встречи, посвященной итогам референдума, прошедшего 30 апреля 2023 года.
2023-05-08T13:24+0500
2023-05-08T13:24+0500
2023-05-08T14:11+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение в Узбекистане досрочных президентских выборов, сообщает пресс-служба главы республики.Об этом он заявил в ходе встречи, посвященной итогам референдума, прошедшего 30 апреля 2023 года.Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.Закономерно, что возникает вопрос: какая объективная необходимость в таком решении? Почему глава государства по собственной инициативе отказывается от оставшихся трех с половиной лет президентского срока?Вторая задача, по его словам, заключается в том, что обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами и хокимами новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать.Также он рассказал, что выборы пройдут в полном соответствии с законодательством, открыто и прозрачно. И выразил уверенность в том, что политические партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, которые послужат миру и процветанию страны, благополучию народа.Все новости о выборах оперативно читайте у нас в Telegram-канале.Читайте также: Как меняется Конституция Республики Узбекистан?
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узбекистан шавкат мирзиёев президент выборы президента общество политика
Мирзиёев объявил, что в Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
13:24 08.05.2023 (обновлено: 14:11 08.05.2023)
Об этом глава республики объявил в ходе встречи, посвященной итогам референдума, прошедшего 30 апреля 2023 года.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение в Узбекистане досрочных президентских выборов, сообщает пресс-служба
главы республики.
Об этом он заявил в ходе встречи, посвященной итогам референдума, прошедшего 30 апреля 2023 года.
Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.
Закономерно, что возникает вопрос: какая объективная необходимость в таком решении? Почему глава государства по собственной инициативе отказывается от оставшихся трех с половиной лет президентского срока?
“Потому что, как видите, согласно нашему Основному закону, в первую очередь, реформируются все ветви власти, серьезно меняется соотношение и баланс между ними", — объяснил Мирзиёев.
Вторая задача, по его словам, заключается в том, что обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами и хокимами новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать.
“В-третьих, наш народ ждет от нас важных и неотложных перемен и реформ во всех сферах. В-четвертых, в сложившейся ситуации, когда в мире и в нашем регионе преобладают острые и сложные процессы актуальнейшим вопросом становится поиск правильного и эффективного пути развития и его реализация”, — отметил президент.
Также он рассказал, что выборы пройдут в полном соответствии с законодательством, открыто и прозрачно. И выразил уверенность в том, что политические партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, которые послужат миру и процветанию страны, благополучию народа.
Все новости о выборах оперативно читайте у нас в Telegram-канале.