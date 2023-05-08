https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-anons-prezident-vybory-dosrochno-34743929.html

Мирзиёев объявил, что в Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы

Мирзиёев объявил, что в Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы

Об этом глава республики объявил в ходе встречи, посвященной итогам референдума, прошедшего 30 апреля 2023 года.

2023-05-08T13:24+0500

2023-05-08T13:24+0500

2023-05-08T14:11+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент

выборы президента

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение в Узбекистане досрочных президентских выборов, сообщает пресс-служба главы республики.Об этом он заявил в ходе встречи, посвященной итогам референдума, прошедшего 30 апреля 2023 года.Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.Закономерно, что возникает вопрос: какая объективная необходимость в таком решении? Почему глава государства по собственной инициативе отказывается от оставшихся трех с половиной лет президентского срока?Вторая задача, по его словам, заключается в том, что обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами и хокимами новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать.Также он рассказал, что выборы пройдут в полном соответствии с законодательством, открыто и прозрачно. И выразил уверенность в том, что политические партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, которые послужат миру и процветанию страны, благополучию народа.Все новости о выборах оперативно читайте у нас в Telegram-канале.Читайте также: Как меняется Конституция Республики Узбекистан?

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