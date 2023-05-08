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Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана
https://uz.sputniknews.ru/20230508/stala-izvestna-data-dosrochnyx-vyborov-prezidenta-uzbekistana-34747512.html
Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана
Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана
Указом президента Республики Узбекистан досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года. 08.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-08T14:59+0500
2023-05-08T15:32+0500
узбекистан
выборы
выборы президента
указ
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года, сообщает пресс-служба президента.Все новости о досрочных выборах оперативно читайте в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями.Ранее Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение в Узбекистане досрочных президентских выборов. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент так объяснил необходимость данного решения и причину отказа по собственной инициативе от оставшихся трех с половиной лет президентского срока:Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.Читайте также:
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узбекистан, выборы, выборы президента, указ
узбекистан, выборы, выборы президента, указ

Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана

14:59 08.05.2023 (обновлено: 15:32 08.05.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевРеферендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Урна для голосования.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Урна для голосования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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Указом президента Республики Узбекистан досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года, сообщает пресс-служба президента.
Все новости о досрочных выборах оперативно читайте в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями.
"В соответствии со статьями 110 и 128 Конституции Республики Узбекистан и статьей 66 Избирательного кодекса досрочные выборы Президента Республики Узбекистан назначить на 9 июля 2023 года", — говорится в указе главы государства.
Ранее Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение в Узбекистане досрочных президентских выборов.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент так объяснил необходимость данного решения и причину отказа по собственной инициативе от оставшихся трех с половиной лет президентского срока:
во-первых, реформируются все звенья власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними;
во-вторых, обновленная Конституция выдвигает перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами безотлагательные, новые политические и социально-экономические задачи;
в-третьих, народ ждет чрезвычайно важных и актуальных преобразований и реформ во всех сферах;
в-четвертых, в настоящее время, когда в мире и в нашем регионе происходят сложные процессы, растет напряженность, поиск и реализация правильного и эффективного пути развития становятся самым острым и актуальным вопросом.
Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.
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