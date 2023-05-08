Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана
14:59 08.05.2023 (обновлено: 15:32 08.05.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевРеферендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Урна для голосования.
© Sputnik / Владимир Алексеев
Указом президента Республики Узбекистан досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года, сообщает пресс-служба президента.
"В соответствии со статьями 110 и 128 Конституции Республики Узбекистан и статьей 66 Избирательного кодекса досрочные выборы Президента Республики Узбекистан назначить на 9 июля 2023 года", — говорится в указе главы государства.
Ранее Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение в Узбекистане досрочных президентских выборов.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент так объяснил необходимость данного решения и причину отказа по собственной инициативе от оставшихся трех с половиной лет президентского срока:
во-первых, реформируются все звенья власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними;
во-вторых, обновленная Конституция выдвигает перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами безотлагательные, новые политические и социально-экономические задачи;
в-третьих, народ ждет чрезвычайно важных и актуальных преобразований и реформ во всех сферах;
в-четвертых, в настоящее время, когда в мире и в нашем регионе происходят сложные процессы, растет напряженность, поиск и реализация правильного и эффективного пути развития становятся самым острым и актуальным вопросом.
Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.
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