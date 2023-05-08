https://uz.sputniknews.ru/20230508/stala-izvestna-data-dosrochnyx-vyborov-prezidenta-uzbekistana-34747512.html

Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана

Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана

Указом президента Республики Узбекистан досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года. 08.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-08T14:59+0500

2023-05-08T14:59+0500

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узбекистан

выборы

выборы президента

указ

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года, сообщает пресс-служба президента.Все новости о досрочных выборах оперативно читайте в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями.Ранее Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение в Узбекистане досрочных президентских выборов. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент так объяснил необходимость данного решения и причину отказа по собственной инициативе от оставшихся трех с половиной лет президентского срока:Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.Читайте также:

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