https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-sik-nachalo-podgotovka-dosrochno-prezident-vybory-34756121.html

ЦИК начала подготовку к досрочному проведению выборов президента Узбекистана

ЦИК начала подготовку к досрочному проведению выборов президента Узбекистана

На предстоящем заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрят вопросы подготовки и проведения президентских выборов.

2023-05-08T19:19+0500

2023-05-08T19:19+0500

2023-05-08T19:19+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Ташкенте 10 мая пройдет заседание Центральной избирательной комиссии, сообщила пресс-служба ЦИК.На нем рассмотрят вопросы объявления начала избирательной кампании досрочных президентских выборов, подготовки к ним, а также их проведения.В соответствии с новой конституцией, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.Напомним, что, согласно Указу, досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.В соответствии со статьей 128 Конституции, президент вправе назначать досрочные выборы главы государства.Также, согласно статье 66 Избирательного кодекса республики, при назначении досрочных президентских выборов их проводят в течение двух месяцев. При этом сроки мероприятий по подготовке и проведению выборов устанавливает ЦИК.Читайте также: Автором обновленной Конституции был народ — Мирзиёев

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