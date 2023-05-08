https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-sik-nachalo-podgotovka-dosrochno-prezident-vybory-34756121.html
ЦИК начала подготовку к досрочному проведению выборов президента Узбекистана
ЦИК начала подготовку к досрочному проведению выборов президента Узбекистана
На предстоящем заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрят вопросы подготовки и проведения президентских выборов.
2023-05-08T19:19+0500
2023-05-08T19:19+0500
2023-05-08T19:19+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
цик узбекистана
заседание
выборы президента узбекистана-2021
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34113059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a06955dd9bb1c9a23525c3363888b91b.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Ташкенте 10 мая пройдет заседание Центральной избирательной комиссии, сообщила пресс-служба ЦИК.На нем рассмотрят вопросы объявления начала избирательной кампании досрочных президентских выборов, подготовки к ним, а также их проведения.В соответствии с новой конституцией, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.Напомним, что, согласно Указу, досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.В соответствии со статьей 128 Конституции, президент вправе назначать досрочные выборы главы государства.Также, согласно статье 66 Избирательного кодекса республики, при назначении досрочных президентских выборов их проводят в течение двух месяцев. При этом сроки мероприятий по подготовке и проведению выборов устанавливает ЦИК.Читайте также: Автором обновленной Конституции был народ — Мирзиёев
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34113059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_972e69ee3d63427d950504764d149a11.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан цик узбекистана заседание выборы президента узбекистана — 2023 общество
узбекистан цик узбекистана заседание выборы президента узбекистана — 2023 общество
ЦИК начала подготовку к досрочному проведению выборов президента Узбекистана
На предстоящем заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрят вопросы подготовки и проведения президентских выборов.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
В Ташкенте 10 мая пройдет заседание Центральной избирательной комиссии, сообщила пресс-служба
ЦИК.
На нем рассмотрят вопросы объявления начала избирательной кампании досрочных президентских выборов, подготовки к ним, а также их проведения.
В соответствии с новой конституцией, теперь президент будет избираться на 7 лет. Ранее срок его полномочий составлял 5 лет.
Напомним, что, согласно Указу, досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
В соответствии со статьей 128 Конституции, президент вправе назначать досрочные выборы главы государства.
Также, согласно статье 66 Избирательного кодекса республики, при назначении досрочных президентских выборов их проводят в течение двух месяцев. При этом сроки мероприятий по подготовке и проведению выборов устанавливает ЦИК.