https://uz.sputniknews.ru/20230508/avtor-obnovleniye-konstitutsiya-narod-mirziyoyev-34738911.html
Автором обновленной Конституции был народ — Мирзиёев
Автором обновленной Конституции был народ — Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев проводит встречу, посвященную итогам референдума, прошедшего 30 апреля
2023-05-08T11:37+0500
2023-05-08T11:37+0500
2023-05-08T11:47+0500
узбекистан
референдум
конституция
встреча
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Во встрече с президентом принимают участие главы обеих палат парламента, политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча посвящена итогам референдума, прошедшего 30 апреля. Есть все основания говорить, что настоящим автором обновленной Конституции был народ, отметил в ходе выступления президент.Напомним, в Узбекистане 30 апреля прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.По данным ЦИК страны, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:
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узбекистан президент шавкат мирзиёев встреча итоги референдум конституция
узбекистан президент шавкат мирзиёев встреча итоги референдум конституция
Автором обновленной Конституции был народ — Мирзиёев
11:37 08.05.2023 (обновлено: 11:47 08.05.2023)
Шавкат Мирзиёев проводит встречу, посвященную итогам референдума, прошедшего 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Во встрече с президентом принимают участие главы обеих палат парламента, политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Встреча посвящена итогам референдума, прошедшего 30 апреля.
Есть все основания говорить, что настоящим автором обновленной Конституции был народ, отметил в ходе выступления президент.
Напомним, в Узбекистане 30 апреля прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.
По данным ЦИК страны, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.
В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.
За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.