https://uz.sputniknews.ru/20230508/avtor-obnovleniye-konstitutsiya-narod-mirziyoyev-34738911.html

Автором обновленной Конституции был народ — Мирзиёев

Автором обновленной Конституции был народ — Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев проводит встречу, посвященную итогам референдума, прошедшего 30 апреля

2023-05-08T11:37+0500

2023-05-08T11:37+0500

2023-05-08T11:47+0500

узбекистан

референдум

конституция

встреча

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Во встрече с президентом принимают участие главы обеих палат парламента, политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча посвящена итогам референдума, прошедшего 30 апреля. Есть все основания говорить, что настоящим автором обновленной Конституции был народ, отметил в ходе выступления президент.Напомним, в Узбекистане 30 апреля прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.По данным ЦИК страны, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:

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