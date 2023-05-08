https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-surxandarinskaya-oblast-boysunskiy-rayon-shkolnitsa-postupleniye-33-vuz-34737398.html
Школьница из горного района Узбекистана поступила сразу в 15 вузов
Школьница из горного района Узбекистана поступила сразу в 15 вузов
Выпускница школы из Сурхандарьинской области успешно сдала экзамены в 15 высших учебных заведений, а также стала и обладательницей гранта, превышающего $1 млн.
2023-05-08T11:01+0500
2023-05-08T11:01+0500
2023-05-08T11:02+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
школьники
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общество
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Фатима Хурсанова, ученица выпускного класса школы № 13 Бойсунского района Сурхандарьинской области поступила сразу в 15 вузов мира. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.Кроме того, девушка стала обладательницей гранта в размере $1 млн 112 тыс.Это не единственная жительница региона, которая демонстрирует такие результаты. Ранее Бехрузбек Эшдавлатов, ученик 11-го класса президентской школы в Термезе, успешно прошел тестовые испытания в 33 вуза.Читайте также: Школьники из Ташкента победили на Международной Менделеевской олимпиаде
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узбекистан сурхандарьинская область школьники вузы поступление грант общество
узбекистан сурхандарьинская область школьники вузы поступление грант общество
Школьница из горного района Узбекистана поступила сразу в 15 вузов
11:01 08.05.2023 (обновлено: 11:02 08.05.2023)
Выпускница школы из Сурхандарьинской области успешно сдала экзамены в 15 высших учебных заведений, а также стала и обладательницей гранта, превышающего $1 млн.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik
. Фатима Хурсанова, ученица выпускного класса школы № 13 Бойсунского района Сурхандарьинской области поступила сразу в 15 вузов мира. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Кроме того, девушка стала обладательницей гранта в размере $1 млн 112 тыс.
Это не единственная жительница региона, которая демонстрирует такие результаты. Ранее Бехрузбек Эшдавлатов, ученик 11-го класса президентской школы в Термезе, успешно прошел тестовые испытания в 33 вуза.