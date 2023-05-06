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https://uz.sputniknews.ru/20230506/shkolniki-tashkent-pobeda-mejdunarodnaya-mendeleevskaya-olimpiada-34704020.html
Школьники из Ташкента победили на Международной Менделеевской олимпиаде
Школьники из Ташкента победили на Международной Менделеевской олимпиаде
Всего в турнире участвовали 113 школьников из 21 страны мира.
2023-05-06T19:49+0500
2023-05-06T19:49+0500
культура
образование
олимпиада
химия
школьники
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В субботу стали известны итоги 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, передает Фонд Андрея Мельниченко.Обладателями золотых медалей стали школьники из Узбекистана, ученик 11 класса специализированной школы имени Абу Али ибн Сина в Ташкенте Азизбек Назаров и ученик 10 класса специализированной школы №81 в Ташкенте Абдуллох Махмудов.В этом году ММО-57 проходила в Астане. Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко, а с принимающей – Министерство просвещения Республики Казахстан. С 2023 года мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и включено в инициативу "Наука побеждать".По мнению участников, олимпиада прошла на очень высоком уровне.В ММО-57 участвовали 113 школьников из 21 страны. Они разыграли 34 бронзовых, 23 серебряных и 11 золотых наград. Абсолютным победителем и лауреатом Премии имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко, стал российский школьник Андрей Дубинский.Среди золотых медалистов – представители четырех команд. Семь золотых медалей завоевала сборная России, также получившая две серебряных и одну бронзовую награду. Две золотых медали у сборной Узбекистана, по одной – у представителей Венгрии и Белоруссии. Всего медалей удостоились участники из 19 стран.На ММО в четвертый раз вручалась Премия имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко. В 2023 году она составила 2 млн рублей.Многие победители и призеры олимпиады в своих странах получат дополнительные призы, награды и льготы. В одних странах это гранты на обучение в вузах, в других – денежные призы.В Узбекистане, где проходила 56-я олимпиада, победители международных олимпиад и их учителя получили денежные премии от 36 млн до 122 млн сумов.Читайте также:
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итоги 57 международной менделеевской олимпиады школьников по химии международная менделеевская олимпиада школьников по химии азизбек назаров абдуллох махмудов.
итоги 57 международной менделеевской олимпиады школьников по химии международная менделеевская олимпиада школьников по химии азизбек назаров абдуллох махмудов.

Школьники из Ташкента победили на Международной Менделеевской олимпиаде

19:49 06.05.2023
© пресс-служба министерства дошкольного и школьного образованияМенделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на очередном этапе
Менделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на очередном этапе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
© пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования
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Всего в турнире участвовали 113 школьников из 21 страны мира. Среди золотых медалистов – представители Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В субботу стали известны итоги 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, передает Фонд Андрея Мельниченко.
Обладателями золотых медалей стали школьники из Узбекистана, ученик 11 класса специализированной школы имени Абу Али ибн Сина в Ташкенте Азизбек Назаров и ученик 10 класса специализированной школы №81 в Ташкенте Абдуллох Махмудов.
© Фонд Андрея МельниченкоНазаров Азизбек, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана
Назаров Азизбек, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
Назаров Азизбек, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана
© Фонд Андрея Мельниченко
© Фонд Андрея МельниченкоМахмудов Абдуллох, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана
Махмудов Абдуллох, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
Махмудов Абдуллох, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана
© Фонд Андрея Мельниченко
В этом году ММО-57 проходила в Астане. Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко, а с принимающей – Министерство просвещения Республики Казахстан. С 2023 года мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и включено в инициативу "Наука побеждать".
По мнению участников, олимпиада прошла на очень высоком уровне.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию человеческого капитала. Мы рады, что дни, проведенные на гостеприимной казахской земле, атмосфера евразийской столицы — Астаны — оставили у юных химиков неизгладимые впечатления и доставили им огромное удовольствие. Посещая достопримечательности столицы, Вы познакомились с обычаями, традициями и культурой казахского народа. Думаю, ваше пребывание в Казахстане стало незабываемым", — отметил в своем выступлении вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов.
В ММО-57 участвовали 113 школьников из 21 страны. Они разыграли 34 бронзовых, 23 серебряных и 11 золотых наград. Абсолютным победителем и лауреатом Премии имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко, стал российский школьник Андрей Дубинский.
Среди золотых медалистов – представители четырех команд. Семь золотых медалей завоевала сборная России, также получившая две серебряных и одну бронзовую награду. Две золотых медали у сборной Узбекистана, по одной – у представителей Венгрии и Белоруссии. Всего медалей удостоились участники из 19 стран.
На ММО в четвертый раз вручалась Премия имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко. В 2023 году она составила 2 млн рублей.
Многие победители и призеры олимпиады в своих странах получат дополнительные призы, награды и льготы. В одних странах это гранты на обучение в вузах, в других – денежные призы.
В Узбекистане, где проходила 56-я олимпиада, победители международных олимпиад и их учителя получили денежные премии от 36 млн до 122 млн сумов.
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