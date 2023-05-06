Школьники из Ташкента победили на Международной Менделеевской олимпиаде
© пресс-служба министерства дошкольного и школьного образованияМенделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на очередном этапе
© пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования
Всего в турнире участвовали 113 школьников из 21 страны мира. Среди золотых медалистов – представители Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В субботу стали известны итоги 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, передает Фонд Андрея Мельниченко.
Обладателями золотых медалей стали школьники из Узбекистана, ученик 11 класса специализированной школы имени Абу Али ибн Сина в Ташкенте Азизбек Назаров и ученик 10 класса специализированной школы №81 в Ташкенте Абдуллох Махмудов.
© Фонд Андрея МельниченкоНазаров Азизбек, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана
Назаров Азизбек, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана
© Фонд Андрея Мельниченко
© Фонд Андрея МельниченкоМахмудов Абдуллох, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана
Махмудов Абдуллох, победитель Международной Менделеевской олимпиады из Узбекистана
© Фонд Андрея Мельниченко
В этом году ММО-57 проходила в Астане. Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко, а с принимающей – Министерство просвещения Республики Казахстан. С 2023 года мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и включено в инициативу "Наука побеждать".
По мнению участников, олимпиада прошла на очень высоком уровне.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию человеческого капитала. Мы рады, что дни, проведенные на гостеприимной казахской земле, атмосфера евразийской столицы — Астаны — оставили у юных химиков неизгладимые впечатления и доставили им огромное удовольствие. Посещая достопримечательности столицы, Вы познакомились с обычаями, традициями и культурой казахского народа. Думаю, ваше пребывание в Казахстане стало незабываемым", — отметил в своем выступлении вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов.
В ММО-57 участвовали 113 школьников из 21 страны. Они разыграли 34 бронзовых, 23 серебряных и 11 золотых наград. Абсолютным победителем и лауреатом Премии имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко, стал российский школьник Андрей Дубинский.
Среди золотых медалистов – представители четырех команд. Семь золотых медалей завоевала сборная России, также получившая две серебряных и одну бронзовую награду. Две золотых медали у сборной Узбекистана, по одной – у представителей Венгрии и Белоруссии. Всего медалей удостоились участники из 19 стран.
На ММО в четвертый раз вручалась Премия имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко. В 2023 году она составила 2 млн рублей.
Многие победители и призеры олимпиады в своих странах получат дополнительные призы, награды и льготы. В одних странах это гранты на обучение в вузах, в других – денежные призы.
В Узбекистане, где проходила 56-я олимпиада, победители международных олимпиад и их учителя получили денежные премии от 36 млн до 122 млн сумов.
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