https://uz.sputniknews.ru/20230506/shkolniki-tashkent-pobeda-mejdunarodnaya-mendeleevskaya-olimpiada-34704020.html

Школьники из Ташкента победили на Международной Менделеевской олимпиаде

Школьники из Ташкента победили на Международной Менделеевской олимпиаде

Всего в турнире участвовали 113 школьников из 21 страны мира.

2023-05-06T19:49+0500

2023-05-06T19:49+0500

2023-05-06T19:49+0500

культура

образование

олимпиада

химия

школьники

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В субботу стали известны итоги 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, передает Фонд Андрея Мельниченко.Обладателями золотых медалей стали школьники из Узбекистана, ученик 11 класса специализированной школы имени Абу Али ибн Сина в Ташкенте Азизбек Назаров и ученик 10 класса специализированной школы №81 в Ташкенте Абдуллох Махмудов.В этом году ММО-57 проходила в Астане. Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко, а с принимающей – Министерство просвещения Республики Казахстан. С 2023 года мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и включено в инициативу "Наука побеждать".По мнению участников, олимпиада прошла на очень высоком уровне.В ММО-57 участвовали 113 школьников из 21 страны. Они разыграли 34 бронзовых, 23 серебряных и 11 золотых наград. Абсолютным победителем и лауреатом Премии имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко, стал российский школьник Андрей Дубинский.Среди золотых медалистов – представители четырех команд. Семь золотых медалей завоевала сборная России, также получившая две серебряных и одну бронзовую награду. Две золотых медали у сборной Узбекистана, по одной – у представителей Венгрии и Белоруссии. Всего медалей удостоились участники из 19 стран.На ММО в четвертый раз вручалась Премия имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко. В 2023 году она составила 2 млн рублей.Многие победители и призеры олимпиады в своих странах получат дополнительные призы, награды и льготы. В одних странах это гранты на обучение в вузах, в других – денежные призы.В Узбекистане, где проходила 56-я олимпиада, победители международных олимпиад и их учителя получили денежные премии от 36 млн до 122 млн сумов.Читайте также:

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итоги 57 международной менделеевской олимпиады школьников по химии международная менделеевская олимпиада школьников по химии азизбек назаров абдуллох махмудов.