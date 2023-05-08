В Узбекистане открыли посольство Катара
© Бахтиёр СаидовҚатар Давлатининг Тошкентда Элчихонаси очилди
© Бахтиёр Саидов
В церемонии открытия в Ташкенте участвовали представители правительств двух стран, дипкорпуса и общественности.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В столице Узбекистана открыли посольство государства Катар, сообщает пресс-служба МИД.
В церемонии открытия участвовали представители правительств двух стран, дипкорпуса и общественности.
© Бахтиёр СаидовҚатар Давлатининг Тошкентда Элчихонаси очилди
Қатар Давлатининг Тошкентда Элчихонаси очилди
© Бахтиёр Саидов
Министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов отметил, что узбекская сторона рассматривает Катар в качестве важного, надежного и перспективного партнера в арабском мире.
Также он заявил, что появление дипмиссии Катара в Ташкенте откроет новую страницу в истории двусторонних отношений, обогатит их практическим содержанием.
Ранее глава внешнеполитического ведомства республики встретился с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанСотрудничество Узбекистана с Катаром выходит на новый уровень
Сотрудничество Узбекистана с Катаром выходит на новый уровень
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
Стороны обсудили узбекско-катарские отношения, реализацию совместных программ, активизацию политического диалога, торгово-инвестиционных связей, культурно-гуманитарных и туристских обменов.
Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, включая ситуацию в Афганистане.
Также состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Катара.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанОб узбекско-катарских политических консультациях
Об узбекско-катарских политических консультациях
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
Делегации сторон возглавили замглавы МИД республики Бахромжон Аълоев и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи. Участники консультаций обсудили предложения по дальнейшей интенсификации узбекско-катарского сотрудничества в сферах политики и дипломатии, торговли и экономики, транспорта, энергетики, науки и культуры.
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