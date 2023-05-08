https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-tashkent-katar-posolstvo-otkrytiye-mid-uzbekistan-baxtiyor-saidov-34735644.html

В Узбекистане открыли посольство Катара

В Узбекистане открыли посольство Катара

В церемонии открытия в Ташкенте участвовали представители правительств двух стран, дипкорпуса и общественности.

2023-05-08T10:12+0500

2023-05-08T10:12+0500

2023-05-08T10:12+0500

узбекистан

катар

посольство

ташкент

открытие

мид узбекистана

политика

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В столице Узбекистана открыли посольство государства Катар, сообщает пресс-служба МИД.В церемонии открытия участвовали представители правительств двух стран, дипкорпуса и общественности.Министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов отметил, что узбекская сторона рассматривает Катар в качестве важного, надежного и перспективного партнера в арабском мире.Также он заявил, что появление дипмиссии Катара в Ташкенте откроет новую страницу в истории двусторонних отношений, обогатит их практическим содержанием.Ранее глава внешнеполитического ведомства республики встретился с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи.Стороны обсудили узбекско-катарские отношения, реализацию совместных программ, активизацию политического диалога, торгово-инвестиционных связей, культурно-гуманитарных и туристских обменов.Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, включая ситуацию в Афганистане.Также состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Катара.Делегации сторон возглавили замглавы МИД республики Бахромжон Аълоев и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи. Участники консультаций обсудили предложения по дальнейшей интенсификации узбекско-катарского сотрудничества в сферах политики и дипломатии, торговли и экономики, транспорта, энергетики, науки и культуры.Читайте также: Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов

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