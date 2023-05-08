https://uz.sputniknews.ru/20230508/vladimir-putin-lidery-inostrannyye-gosudarstva-pozdravleniye-godovschina-pobeda-velikaya-otechestvennaya-voyna-34747065.html

Путин поздравил лидеров иностранных государств с очередной годовщиной Победы

Путин поздравил лидеров иностранных государств с очередной годовщиной Победы

Президент РФ: в этот день мы воздаем дань глубокого уважения всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.

2023-05-08T15:03+0500

2023-05-08T15:03+0500

2023-05-08T15:03+0500

россия

владимир путин

президент рф

кремль

день победы

поздравление

годовщина

вов

в мире

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Кремля.Также глава РФ отметил, что в этот день "мы воздаем дань глубокого уважения и признательности" всем тем, чьи подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.Кроме того, Путин подчеркнул, что" духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами".Читайте также: В Ташкенте волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ

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