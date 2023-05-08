Путин поздравил лидеров иностранных государств с очередной годовщиной Победы
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
© Sputnik / Евгений Биятов/
Президент РФ: в этот день мы воздаем дань глубокого уважения всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.
Также глава РФ отметил, что в этот день "мы воздаем дань глубокого уважения и признательности" всем тем, чьи подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
Кроме того, Путин подчеркнул, что" духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами".
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