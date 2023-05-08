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Путин поздравил лидеров иностранных государств с очередной годовщиной Победы
Путин поздравил лидеров иностранных государств с очередной годовщиной Победы
Президент РФ: в этот день мы воздаем дань глубокого уважения всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
2023-05-08T15:03+0500
2023-05-08T15:03+0500
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владимир путин
президент рф
кремль
день победы
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в мире
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Кремля.Также глава РФ отметил, что в этот день "мы воздаем дань глубокого уважения и признательности" всем тем, чьи подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.Кроме того, Путин подчеркнул, что" духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами".Читайте также: В Ташкенте волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ
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россия владимир путин президент рф кремль день победы поздравление годовщина вов в мире
россия владимир путин президент рф кремль день победы поздравление годовщина вов в мире

Путин поздравил лидеров иностранных государств с очередной годовщиной Победы

15:03 08.05.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Президент РФ В. Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Президент РФ: в этот день мы воздаем дань глубокого уважения всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Также глава РФ отметил, что в этот день "мы воздаем дань глубокого уважения и признательности" всем тем, чьи подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
Кроме того, Путин подчеркнул, что" духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами".
Читайте также: В Ташкенте волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ
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