https://uz.sputniknews.ru/20230508/vrach-diyetolog-izbytok-sladosti-zabolevaniya-34742947.html

Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье

Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье

Врач предупредила о последствиях избыточного потребления сладостей.В числе симптомов — головная боль и упадок сил.

2023-05-08T22:00+0500

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2023-05-08T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Злоупотребление сладостями может вызвать углеводное похмелье, предостерегла врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.Об этом она рассказала в интервью радио SputnikСпециалисты рекомендуют включать в рацион не более 50 граммов сладостей в сутки, отметила она. Регулярное же двукратное превышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья.Также она рассказала, что на появление этого нарушения могут указывать головная боль или упадок сил после долгого перерыва между конфетами или другими десертами.Также она предостерегла от попыток поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладостей. Это может серьезно навредить организму, в первую очередь, сказавшись на работе печени.Увлечение сладостями может также привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником, добавила Жаровская.Также специалист напомнила, что у сладкоежек повышается риск развития сахарного диабета, эндокринных нарушений, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний.Читайте также: Собираемся на природу: что взять с собой из еды

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