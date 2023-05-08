Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье
© Pixabay / Stock SnapГоловная боль
© Pixabay / Stock Snap
Врач предупредила о последствиях избыточного потребления сладостей. В числе симптомов — головная боль и упадок сил.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Злоупотребление сладостями может вызвать углеводное похмелье, предостерегла врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.
Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik
Специалисты рекомендуют включать в рацион не более 50 граммов сладостей в сутки, отметила она. Регулярное же двукратное превышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья.
"Если потребление сладостей избыточно, более 100 граммов в сутки, это может привести к углеводному похмелью. У кого-то симптомы появляются уже через неделю, а кто-то месяцами может есть сладкое, и углеводное похмелье формируется постепенно", — объяснила Жаровская.
Также она рассказала, что на появление этого нарушения могут указывать головная боль или упадок сил после долгого перерыва между конфетами или другими десертами.
"Первый симптом углеводного похмелья — когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора", — указала диетолог.
© Lynn ChanТорт
Торт
© Lynn Chan
Также она предостерегла от попыток поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладостей. Это может серьезно навредить организму, в первую очередь, сказавшись на работе печени.
Увлечение сладостями может также привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником, добавила Жаровская.
© Depositphotos.com / SimplyБоль в животе
Боль в животе
© Depositphotos.com / Simply
"Могут быть воспаления со стороны суставов, органов пищеварения. Это ведет в том числе к дисбиозу кишечника. Кроме того, когда человек ест много сладкого, у него формируется инсулинорезистентность", — предупредила она.
© Depositphotos.com / KruchenkovaЧеловек с глюкометром измеряет сахар в крови
Человек с глюкометром измеряет сахар в крови
© Depositphotos.com / Kruchenkova
Также специалист напомнила, что у сладкоежек повышается риск развития сахарного диабета, эндокринных нарушений, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний.
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