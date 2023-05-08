Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230508/vrach-diyetolog-izbytok-sladosti-zabolevaniya-34742947.html
Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье
Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье
Врач предупредила о последствиях избыточного потребления сладостей.В числе симптомов — головная боль и упадок сил.
2023-05-08T22:00+0500
2023-05-08T22:00+0500
это интересно
еда
сахар
зож
врач
диетолог
мнение эксперта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0f/21363380_0:54:1201:729_1920x0_80_0_0_b827c0a56dc1c02825a3e650f6c694d9.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Злоупотребление сладостями может вызвать углеводное похмелье, предостерегла врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.Об этом она рассказала в интервью радио SputnikСпециалисты рекомендуют включать в рацион не более 50 граммов сладостей в сутки, отметила она. Регулярное же двукратное превышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья.Также она рассказала, что на появление этого нарушения могут указывать головная боль или упадок сил после долгого перерыва между конфетами или другими десертами.Также она предостерегла от попыток поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладостей. Это может серьезно навредить организму, в первую очередь, сказавшись на работе печени.Увлечение сладостями может также привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником, добавила Жаровская.Также специалист напомнила, что у сладкоежек повышается риск развития сахарного диабета, эндокринных нарушений, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний.Читайте также: Собираемся на природу: что взять с собой из еды
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0f/21363380_78:0:1121:782_1920x0_80_0_0_6e3f1ffa99e5a8a5a4c15c30100f658c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
еда сахар зож врач диетолог мнение эксперта общество
еда сахар зож врач диетолог мнение эксперта общество

Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье

22:00 08.05.2023
© Pixabay / Stock SnapГоловная боль
Головная боль - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
© Pixabay / Stock Snap
Подписаться на
НовостиTelegram
Врач предупредила о последствиях избыточного потребления сладостей. В числе симптомов — головная боль и упадок сил.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Злоупотребление сладостями может вызвать углеводное похмелье, предостерегла врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.
Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik
Специалисты рекомендуют включать в рацион не более 50 граммов сладостей в сутки, отметила она. Регулярное же двукратное превышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья.
CC0 / Pixabay / Шоколадный кекс
Шоколадный кекс - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Шоколадный кекс
CC0 / Pixabay /

"Если потребление сладостей избыточно, более 100 граммов в сутки, это может привести к углеводному похмелью. У кого-то симптомы появляются уже через неделю, а кто-то месяцами может есть сладкое, и углеводное похмелье формируется постепенно", — объяснила Жаровская.

Также она рассказала, что на появление этого нарушения могут указывать головная боль или упадок сил после долгого перерыва между конфетами или другими десертами.

"Первый симптом углеводного похмелья — когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора", — указала диетолог.

© Lynn ChanТорт
Торт - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Торт
© Lynn Chan
Также она предостерегла от попыток поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладостей. Это может серьезно навредить организму, в первую очередь, сказавшись на работе печени.
Увлечение сладостями может также привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником, добавила Жаровская.
© Depositphotos.com / SimplyБоль в животе
Боль в животе - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Боль в животе
© Depositphotos.com / Simply
"Могут быть воспаления со стороны суставов, органов пищеварения. Это ведет в том числе к дисбиозу кишечника. Кроме того, когда человек ест много сладкого, у него формируется инсулинорезистентность", — предупредила она.
© Depositphotos.com / KruchenkovaЧеловек с глюкометром измеряет сахар в крови
Человек с глюкометром измеряет сахар в крови - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Человек с глюкометром измеряет сахар в крови
© Depositphotos.com / Kruchenkova
Также специалист напомнила, что у сладкоежек повышается риск развития сахарного диабета, эндокринных нарушений, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний.
Читайте также: Собираемся на природу: что взять с собой из еды
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0